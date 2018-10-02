Команда "Атлет во благо" собрала около 200 тысяч рублей во время марафона

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. 23 сентября состоялось самое крупное беговое событие России — Абсолют Московский марафон. Настоящая осенняя погода не помешала команде "Атлет во благо" благотворительного фонда "Синдром любви" принять участие и пробежать свою дистанцию со смыслом. Более 40 человек в ярких и позитивных майках вышли на старт в поддержку людей с синдромом Дауна.

Участникам удалось собрать 186 642 рубля в благотворительный фонд "Синдром любви", что позволит провести четыре групповых занятия по переживанию травмы рождения ребенка с синдромом Дауна для 28 семей и не менее 30 индивидуальных консультаций психолога.

В копилке бегунов "Атлет во благо" много стартов, в том числе и международных, но впервые на крупных соревнованиях собралась такая большая команда.

Ярко-красные полосатые майки участников с символическим сердцем оказались невероятно заметными на фоне официальных белых маек марафона в этом году.После забега бегуны делились впечатлениями, что именно особый статус придавал сил, а болельщики марафона, увидев надпись на груди, кричали: "Атлет во благо, беги! Атлет, давай-давай! Мы верим в тебя!"

Бег — один из самых доступных видов спорта. В команду вошли абсолютно разные люди — от ультрамарафонцев со стажем до новичков в беге. Капитаном команды "Атлет во благо" стал Денис Булгаков, папа Васи, мальчика с синдромом Дауна. Денису и его семье очень помогли психологические консультации для семей, воспитывающих ребенка с синдромом Дауна. Именно этот факт побудил его сначала открыть свой собственный сбор, а потом и стать капитаном команды "Атлет во благо", поставившей себе целью собрать средства на эту программу.