На трассе "Сочи-Автодром" пройдет полумарафон на спортивных колясках

На трассе Сочи-Автодром пройдет полумарафон на спортивных колясках

На трассе Сочи-Автодром пройдет полумарафон на спортивных колясках

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Четвертый международный полумарафон на спортивных колясках "Рецепт-спорт" (4th International Rezept-Sport Wheelchair Half marathon) состоится 9 октября на гоночной трассе "Сочи-Автодром".

В четвертом международном полумарафоне на спортивных колясках примут участие не только знаменитые российские спортсмены-паралимпийцы, воспитанники заслуженного тренера России Ирины Громовой, но и международные участники из Франции, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Армении, а также молодые спортсмены из регионов РФ.

Организаторами мероприятия выступают Всероссийское общество инвалидов (ВОИ), Российский спортивный союз инвалидов (РССИ) и фонд поддержки инвалидов "Единая страна" при поддержке администрации города Сочи.

Международный полумарафон на спортивных колясках на трассе "Сочи-Автодром" (трасса "Формулы-1") протяженностью 21,095 километра проводится с 2015 года.

Идея гонки появилась во время зимней Паралимпиады в Сочи. Практически сразу после победных для России зимних Паралимпийских игр была создана легкоатлетическая команда российских бегунов-колясочников. Тренирует российских спортсменов легендарная Ирина Громова, в тренерский штаб также входит Сергей Шилов, шестикратный чемпион зимних Паралимпийских игр.