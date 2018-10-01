Мир белых книг: библиотека, где читают руками

Книги в этой библиотеке говорят на особом языке. Сюда приходят люди, чтобы получить доступ к информации, познакомиться с шедеврами мировой литературы, развлечь себя легким детективом или же выучить иностранный язык. Впрочем, все как обычно. Есть одно но: читатели этой библиотеки – незрячие люди.
О том, как устроена крупнейшая в стране библиотека для слепых людей, корреспонденту «Социального навигатора» рассказала незрячая сотрудница нотно-музыкального отдела РГБС, пианистка, преподаватель шрифта Брайля и культуролог Галина Константиновна Зиневич.
Зайдя в библиотеку для слепых людей, не сразу понимаешь, что это специализированное учреждение.
О его особенностях говорят лишь некоторые элементы, на которые мы вряд ли обратим внимания в обычной жизни: тактильная плитка на полу, контрастные полосы на ступенях лестниц, цветные круги на дверях, поручни, ковровые дорожки, указывающие направление движения.
Также нам уже стали привычны озвучивание этажей в лифте и дополнительные подписи к кнопкам, выполненные шрифтом Брайля.
Единственное, что показалось необычным – поручни вдоль стен и тактильные таблички на дверях, дублирующие названия кабинетов.
Российскую государственную библиотеку для слепых в Москве каждый день посещает около 200 человек.
Незрячие люди приходят за книгами, за информацией, за справками, поработать на компьютере, познакомиться с выставками или поучаствовать в мероприятиях. Она хранит более 1,4 миллиона изданий всех видов и жанров литературы как на обычных, так и на аналоговых носителях, таких как флеш-карты, диски и кассеты.
Книги библиотеки для слепых напечатаны рельефно-точечным тактильным шрифтом (РТШ) Луи Брайля. Этот шрифт предназначен для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми, читающими руками. По словам Галины, несмотря на то, что сейчас есть аудиокниги и компьютеры, незрячий человек должен пройти обычный путь обучения, сначала научившись читать и писать по системе Брайля, а потом уже пользоваться всеми достижениями техники.
Читать наощупь и писать вслепую
Для обозначения букв в шрифте Брайля используют шесть точек, расположенных в два столбца. Их разная комбинация дает буквы любого языка, знаки препинания, математические знаки, формулы и так далее. Вследствие ограниченности количества комбинаций различаются они благодаря префиксам – дополнительным знакам. При этом одна комбинация может иметь несколько значений.
При письме используется трафарет с пустыми клеточками, где точки прокалываются специальным металлическим грифелем. А поскольку читать можно только по выпуклым точкам, то потом страницу переворачивают и уже читают текст слева направо.
Пока мы c Галиной Константиновной беседовали в читальном зале, за столом сидела незрячая девушка и выбивала текст на листе бумаги по трафарету с помощью грифеля. Как объяснила специалист, она делала конспект открытой перед ней книги, напечатанной шрифтом Брайля.
На компьютере незрячие работают точно так же, как и все, – методом слепой печати на обычной клавиатуре. Дополнительно может подключаться дисплей Брайля. Это специальная клавиатура с несколькими крупными кнопками, позволяющими ввести шеститочечный код, и строкой, на которую читаемая на мониторе информация проявляется в виде выпуклых точек. То есть с его помощью можно как напечатать текст, так и прочитать его.
Галина на компьютере открыла документ с нотами и словами песни. «Пользуясь только брайлевским дисплеем я могу читать абсолютно любые книги, в том числе скачанные из интернета», – прокомментировала Галина, складно и быстро произнеся написанное на экране четверостишие.
Кроме того, на компьютерах устанавливается говорящая программа для чтения JAWS, которая озвучивает информацию, отображаемую на мониторе. Какие бы приложения, папки, файлы и сайты пользователь ни открывал, все проговаривается автоматическим голосом. А между элементами текста незрячий человек переключается с помощью кнопок на клавиатуре.
Также на экранах компьютеров установлены лупы, увеличивающие шрифт для людей с достаточным остатком зрения. Есть и отдельные приборы, в которые помещается лист с текстом и на его мониторе можно регулировать четкость, цвет, масштабировать под особенности зрения. А для мобильности используются карманные увеличители – как самостоятельный прибор, так и встроенные в телефон.
Звуковое сопровождение и дисплей – это идеальное сочетание. Что-то можно быстренько прослушать, а если текст большой, то руками прочитать», – рассказала Галина.
Современные гаджеты с программами озвучивания также позволяют незрячему человеку полноценно пользоваться смартфоном. Все, что человек с нарушением зрения хотел бы сделать на телефоне, например прочитать или написать сообщение, позвонить, воспользоваться соцсетями, сделать заказ продуктов или купить билет в театр, специальная встроенная в смартфон программа озвучит.
Осязаемое – неосязаемое
Один из основных способов познания окружающего мира незрячего человека – тактильность. В библиотеке с ее помощью можно не только читать книги, но и изучать историю, географию, культуру и многое другое. Благодаря различными выставочным моделям и трехмерным пособиям люди с проблемами зрения могут узнать, как выглядят памятники архитектуры, созвездия, материки и даже таблички с древними письменами.
Библиотека предоставляет также и книги, которые можно не только читать, но и щупать, и даже разбирать – рукодельные тактильные издания для обучения детей, по которым незрячий ребенок может понять, что как выглядит по форме и фактуре. Все элементы таких книг выполнены в реальной форме одушевленных и неодушевленных предметов, будь то утенок с перьями, листики с травой, элементы одежды. Каждая страница при этом особо окантована тесьмой, чтобы ребенок понимал, где верх, а где низ.
Книги РГБС можно не только прочитать, но и послушать, подключившись к электронной библиотеке в приложении для смартфона, где хранится около 7 тысяч озвученных изданий и даже спектаклей. В эту коллекцию книг входят в том числе и те, которые начитывают и записывают в отделе звукозаписи библиотеки.
А отдел абонемента предлагает своим читателям так называемые тифлофлешплееры, на которых можно прослушать информацию с флеш-карты. Такая флешка хранится в плоских молочного цвета контейнерах, которыми уставлены полки абонемента. Описание содержимого с одной стороны коробочки выполнено обычным шрифтом, а с другой – по Брайлю.
А ведь раньше на предприятиях общества слепых ставили книги, записанные тогда еще на бобинах, и работники слушали, пока собирали розетки. Почему у нас люди-то образованные, потому что работаешь и «читаешь»!», – улыбнулась Галина.
Для незрячего человека, по ее словам, абсолютно привычно именно так воспринимать информацию – на слух. Конечно, это немного другое восприятие, чем когда читаешь глазами или руками – тогда задействованы другие виды памяти. Но тем не менее это очень удобно, пока слушаешь, можно и посуду помыть, и иностранный язык подучить.
Галина отметила, что все современные способы обучения доступны любому, просто восприятие информации у незрячего происходит иначе. «Это и раньше было доступно, просто об этом не говорили. Поэтому многим выросшим в советское время сейчас выйти на улицу с тростью – это момент преодоления себя», – поделилась девушка.
Библиотека для слепых, помимо хранения и выдачи книг, сама переводит издания, напечатанные шрифтом Брайля в цифровой формат, в том числе и ноты. Они предназначены для детей с проблемами зрения, обучающихся в музыкальных школах и училищах.
Уверенность во взгляде
«Люди часто думают, что если есть какие-то сложности со здоровьем, то это приговор и остается сидеть дома сложа руки. Это неверно. При желании тотально незрячие люди путешествуют по всему миру, обучаются, особенно сейчас при наличии современных гаджетов. Например, читаю я книжку – могу себе сделать конспект на компьютере. Пришла в библиотеку, бросила этот документ на брайлевский принтер и получила его на бумаге», – рассказывает Галина.
Она отметила, что сейчас развивается новое для нашей страны явление – тифлокомментирование. Оно позволяет незрячим людям свободно посещать театр и кино. Например, в Театре наций или Московском губернском театре, даже в цирке, в звукорежиссерской рубке в паузу между словами актеров человек проговаривает в наушники для незрячих зрителей то, что происходит на сцене. А в плане кинофильмов есть специальные сайты, на которых они откомментированы таким же образом.
В России около 13 миллионов инвалидов и 40 миллионов маломобильных граждан – это 8,8% населения. Создание доступной среды для таких людей и более внимательное отношение к их нуждам позволит им полноценно реализовывать себя и участвовать в жизни страны.
Беседовала Ольга Дадыкина
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