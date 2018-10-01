Вернуться
Мир белых книг: библиотека, где читают руками

Книги в этой библиотеке говорят на особом языке. Сюда приходят люди, чтобы получить доступ к информации, познакомиться с шедеврами мировой литературы, развлечь себя легким детективом или же выучить иностранный язык. Впрочем, все как обычно. Есть одно но: читатели этой библиотеки – незрячие люди.

О том, как устроена крупнейшая в стране библиотека для слепых людей, корреспонденту «Социального навигатора» рассказала незрячая сотрудница нотно-музыкального отдела РГБС, пианистка, преподаватель шрифта Брайля и культуролог Галина Константиновна Зиневич.

Зайдя в библиотеку для слепых людей, не сразу понимаешь, что это специализированное учреждение.

О его особенностях говорят лишь некоторые элементы, на которые мы вряд ли обратим внимания в обычной жизни: тактильная плитка на полу, контрастные полосы на ступенях лестниц, цветные круги на дверях, поручни, ковровые дорожки, указывающие направление движения.

Также нам уже стали привычны озвучивание этажей в лифте и дополнительные подписи к кнопкам, выполненные шрифтом Брайля.

Единственное, что показалось необычным – поручни вдоль стен и тактильные таблички на дверях, дублирующие названия кабинетов.

Российскую государственную библиотеку для слепых в Москве каждый день посещает около 200 человек.

Незрячие люди приходят за книгами, за информацией, за справками, поработать на компьютере, познакомиться с выставками или поучаствовать в мероприятиях. Она хранит более 1,4 миллиона изданий всех видов и жанров литературы как на обычных, так и на аналоговых носителях, таких как флеш-карты, диски и кассеты.

Книги библиотеки для слепых напечатаны рельефно-точечным тактильным шрифтом (РТШ) Луи Брайля. Этот шрифт предназначен для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми, читающими руками. По словам Галины, несмотря на то, что сейчас есть аудиокниги и компьютеры, незрячий человек должен пройти обычный путь обучения, сначала научившись читать и писать по системе Брайля, а потом уже пользоваться всеми достижениями техники.

Читать наощупь и писать вслепую

Для обозначения букв в шрифте Брайля используют шесть точек, расположенных в два столбца. Их разная комбинация дает буквы любого языка, знаки препинания, математические знаки, формулы и так далее. Вследствие ограниченности количества комбинаций различаются они благодаря префиксам – дополнительным знакам. При этом одна комбинация может иметь несколько значений.

При письме используется трафарет с пустыми клеточками, где точки прокалываются специальным металлическим грифелем. А поскольку читать можно только по выпуклым точкам, то потом страницу переворачивают и уже читают текст слева направо.

Пока мы c Галиной Константиновной беседовали в читальном зале, за столом сидела незрячая девушка и выбивала текст на листе бумаги по трафарету с помощью грифеля. Как объяснила специалист, она делала конспект открытой перед ней книги, напечатанной шрифтом Брайля.

На компьютере незрячие работают точно так же, как и все, – методом слепой печати на обычной клавиатуре. Дополнительно может подключаться дисплей Брайля. Это специальная клавиатура с несколькими крупными кнопками, позволяющими ввести шеститочечный код, и строкой, на которую читаемая на мониторе информация проявляется в виде выпуклых точек. То есть с его помощью можно как напечатать текст, так и прочитать его.

Галина на компьютере открыла документ с нотами и словами песни. «Пользуясь только брайлевским дисплеем я могу читать абсолютно любые книги, в том числе скачанные из интернета», – прокомментировала Галина, складно и быстро произнеся написанное на экране четверостишие.

Кроме того, на компьютерах устанавливается говорящая программа для чтения JAWS, которая озвучивает информацию, отображаемую на мониторе. Какие бы приложения, папки, файлы и сайты пользователь ни открывал, все проговаривается автоматическим голосом. А между элементами текста незрячий человек переключается с помощью кнопок на клавиатуре.

Также на экранах компьютеров установлены лупы, увеличивающие шрифт для людей с достаточным остатком зрения. Есть и отдельные приборы, в которые помещается лист с текстом и на его мониторе можно регулировать четкость, цвет, масштабировать под особенности зрения. А для мобильности используются карманные увеличители – как самостоятельный прибор, так и встроенные в телефон.

Звуковое сопровождение и дисплей – это идеальное сочетание. Что-то можно быстренько прослушать, а если текст большой, то руками прочитать», – рассказала Галина.

Современные гаджеты с программами озвучивания также позволяют незрячему человеку полноценно пользоваться смартфоном. Все, что человек с нарушением зрения хотел бы сделать на телефоне, например прочитать или написать сообщение, позвонить, воспользоваться соцсетями, сделать заказ продуктов или купить билет в театр, специальная встроенная в смартфон программа озвучит.

Осязаемое – неосязаемое

Один из основных способов познания окружающего мира незрячего человека – тактильность. В библиотеке с ее помощью можно не только читать книги, но и изучать историю, географию, культуру и многое другое. Благодаря различными выставочным моделям и трехмерным пособиям люди с проблемами зрения могут узнать, как выглядят памятники архитектуры, созвездия, материки и даже таблички с древними письменами.

Библиотека предоставляет также и книги, которые можно не только читать, но и щупать, и даже разбирать – рукодельные тактильные издания для обучения детей, по которым незрячий ребенок может понять, что как выглядит по форме и фактуре. Все элементы таких книг выполнены в реальной форме одушевленных и неодушевленных предметов, будь то утенок с перьями, листики с травой, элементы одежды. Каждая страница при этом особо окантована тесьмой, чтобы ребенок понимал, где верх, а где низ.

Книги РГБС можно не только прочитать, но и послушать, подключившись к электронной библиотеке в приложении для смартфона, где хранится около 7 тысяч озвученных изданий и даже спектаклей. В эту коллекцию книг входят в том числе и те, которые начитывают и записывают в отделе звукозаписи библиотеки.

А отдел абонемента предлагает своим читателям так называемые тифлофлешплееры, на которых можно прослушать информацию с флеш-карты. Такая флешка хранится в плоских молочного цвета контейнерах, которыми уставлены полки абонемента. Описание содержимого с одной стороны коробочки выполнено обычным шрифтом, а с другой – по Брайлю.

Различные виды тифлофлешплееров
© РИА Новости / Юлия Маклакова

А ведь раньше на предприятиях общества слепых ставили книги, записанные тогда еще на бобинах, и работники слушали, пока собирали розетки. Почему у нас люди-то образованные, потому что работаешь и «читаешь»!», – улыбнулась Галина.

Для незрячего человека, по ее словам, абсолютно привычно именно так воспринимать информацию – на слух. Конечно, это немного другое восприятие, чем когда читаешь глазами или руками – тогда задействованы другие виды памяти. Но тем не менее это очень удобно, пока слушаешь, можно и посуду помыть, и иностранный язык подучить.

Галина отметила, что все современные способы обучения доступны любому, просто восприятие информации у незрячего происходит иначе. «Это и раньше было доступно, просто об этом не говорили. Поэтому многим выросшим в советское время сейчас выйти на улицу с тростью – это момент преодоления себя», – поделилась девушка.

Библиотека для слепых, помимо хранения и выдачи книг, сама переводит издания, напечатанные шрифтом Брайля в цифровой формат, в том числе и ноты. Они предназначены для детей с проблемами зрения, обучающихся в музыкальных школах и училищах.

Уверенность во взгляде

«Люди часто думают, что если есть какие-то сложности со здоровьем, то это приговор и остается сидеть дома сложа руки. Это неверно. При желании тотально незрячие люди путешествуют по всему миру, обучаются, особенно сейчас при наличии современных гаджетов. Например, читаю я книжку – могу себе сделать конспект на компьютере. Пришла в библиотеку, бросила этот документ на брайлевский принтер и получила его на бумаге», – рассказывает Галина.

Она отметила, что сейчас развивается новое для нашей страны явление – тифлокомментирование. Оно позволяет незрячим людям свободно посещать театр и кино. Например, в Театре наций или Московском губернском театре, даже в цирке, в звукорежиссерской рубке в паузу между словами актеров человек проговаривает в наушники для незрячих зрителей то, что происходит на сцене. А в плане кинофильмов есть специальные сайты, на которых они откомментированы таким же образом.

В России около 13 миллионов инвалидов и 40 миллионов маломобильных граждан – это 8,8% населения. Создание доступной среды для таких людей и более внимательное отношение к их нуждам позволит им полноценно реализовывать себя и участвовать в жизни страны.

Беседовала Ольга Дадыкина

 

Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена