Мир белых книг: библиотека, где читают руками

О том, как устроена крупнейшая в стране библиотека для слепых людей, корреспонденту «Социального навигатора» рассказала незрячая сотрудница нотно-музыкального отдела РГБС, пианистка, преподаватель шрифта Брайля и культуролог Галина Константиновна Зиневич.

Зайдя в библиотеку для слепых людей, не сразу понимаешь, что это специализированное учреждение.

О его особенностях говорят лишь некоторые элементы, на которые мы вряд ли обратим внимания в обычной жизни: тактильная плитка на полу, контрастные полосы на ступенях лестниц, цветные круги на дверях, поручни, ковровые дорожки, указывающие направление движения.

Также нам уже стали привычны озвучивание этажей в лифте и дополнительные подписи к кнопкам, выполненные шрифтом Брайля.