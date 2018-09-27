Форум "Каждый ребенок достоин семьи" будет посвящен раннему вмешательству

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Седьмой международный форум "Каждый ребёнок достоин семьи" будет проходить в Москве с 15 по 17 октября 2018 года. Это ежегодное мероприятие, организуемое фондом помощи детям "Обнаженные сердца", в котором участвуют ведущие российские и зарубежные эксперты в области детского развития.

"Мы ждем на нашем мероприятии специалистов и родителей, представляющих самые разные регионы и организации, оказывающие поддержку детям с нарушениями развития, их семьям, а также приемным родителям", — сообщается на сайте фонда.

В этом году форум будет посвящен важной и востребованной теме — программам раннего вмешательства. Международные исследования показывают, что дети достигают лучших результатов, если профессиональную помощь начать оказывать как можно раньше и вовлечь в нее семью и других близких ребенку людей. Чтобы это стало доступной всем детям реальностью, необходимы программы раннего вмешательства, но зачастую специалистам и родителям не хватает необходимых знаний и практических умений. Форум позволяет участникам со всей России бесплатно получить самые современные знания о последних открытиях и достижениях в области раннего вмешательства.

В рамках форума участники смогут познакомиться с современными эффективными программами ранней помощи, поговорить о перспективах развития профессионального сообщества в России. По традиции на форуме выступит основатель фонда помощи детям "Обнажённые сердца" Наталья Водянова.