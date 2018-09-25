В Ольгино после ремонта открылся Центр паллиативной помощи

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В поселке Ольгино после двухмесячного ремонта открылся Центр паллиативной помощи, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского детского хосписа. Центр предназначен для тяжелобольных детей и их родственников, которые приезжают на лечение из других регионов.

"Опыт питерского хосписа показал, что необходим дом, в котором дети со сложными заболеваниями и их родители могут отдохнуть от больницы без ущерба для курса лечения, восстановить силы, получить положительные эмоции и расширить круг общения. Это так важно в борьбе с болезнью. В области такого дома не было. Теперь он есть, и слава Богу", ‒ сказал основатель первого хосписа в Санкт-Петербурге и инициатор открытия хосписа в Ольгино протоиерей Александр Ткаченко.

Центр заработал в 2011 году на базе Санкт-Петербургского детского хосписа. Спустя семь лет работы здание стало нуждаться в обновлении, и в 2018 году в нем провели косметический ремонт, заменили сантехнику, а также благоустроили земельный участок, который был передан паллиативному центру правительством Петербурга. На его территории теперь обустроена зона активного отдыха.