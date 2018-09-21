Международная конференция "Аутизм. Выбор маршрута" пройдет в Москве

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Третья международная научно-практическая конференция "Аутизм. Выбор маршрута" будет проходить 8-10 октября в Москве, сообщили в фонде "Выход", который является организатором мероприятия. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте конференции.

Президент фонда содействия решению проблема аутизма в России "Выход", режиссер Авдотья Смирнова:

"Важнейшая задача, которая сегодня стоит перед нами, — пропагандировать научное знание об аутизме. Практики работы с этим расстройством должны опираться на мировые научные критерии эффективности. К сожалению, то, что мы видим часто сегодня у нас в стране, — это не научный, а псевдонаучный подход к проблеме".

В конференции примут участие ведущие ученые, занимающиеся темой аутизма, в том числе Эрик Рубенштейн, доктор наук, научный сотрудник Университета Висконсин-Мэдисон, который изучает эпидемиологические и статистические методы, помогающие лучше понять различные факторы, влияющие на людей с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями интеллектуального развития; профессор Адам Окельфорд, музыкант, композитор, преподаватель музыки, который более 40 лет обучает детей с особенностями развития, в том числе с тяжелыми формами аутизма, и многие другие специалисты, практики, эксперты.