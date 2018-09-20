Команда фонда "Синдром любви" примет участие в Московском марафоне

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Команда "Атлет во благо" благотворительного фонда "Синдром любви" примет участие в Московском марафоне. Более 40 человек в ярких и позитивных майках пробегут дистанции 42,2 км и 10 км в поддержку людей с синдромом Дауна, сообщили в фонде.

Атлеты во благо принимают участие во многих соревнованиях, но впервые это будет настолько массовый старт.

Капитан команды "Атлет во благо" — Денис Булгаков, папа Васи, мальчика с синдромом Дауна. Денис стал официальным атлетом во благо недавно. Теперь он ведет за собой бегунов на Московском марафоне.

Благотворительные взносы участников команды будут направлены на группы психологической помощи для семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна.