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Жизнь без преград

Спеть о любви: волонтеры исполнили мечту подопечного детского хосписа

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© Пресс-служба Санкт-Петербургского Детского хосписаСпеть о любви: волонтеры исполнили мечту подопечного детского хосписаСпеть о любви: волонтеры исполнили мечту подопечного детского хосписа
© Пресс-служба Санкт-Петербургского Детского хосписа

Волонтеры Санкт-Петербургского детского хосписа помогли исполнить мечту пациента о профессиональной звукозаписи.

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© РИА Новости / Владимир Песня
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Любовь, тоска, страдание и боль — все эти эмоции почувствует каждый, кто послушает песню, записанную подопечным Детского хосписа в Санкт-Петербурге Александром. Но на самом деле возможность излить душу в музыке, которую получил Саша благодаря помощи волонтеров, — светлый момент в его жизни.

Александру 17 лет, недавно оказался в хосписе. Жизнь, по его словам, не баловала его яркими эмоциями и событиями, но уже несколько лет он лелеял одну мечту.

"У меня очень мало увлечений: раньше я занимался рисованием, пытался что-то мастерить, но у меня ничего не выходило. Потом заинтересовался компьютерами, и мне это вроде понравилось. В 12 лет я начал заниматься вокалом в деском хоре в школе и полностью переключился на музыку, понял, что хочу идти в этом направлении", — рассказывает он.

Вскоре у Саши появилась мечта записать свою музыку, но долгое время она оставалась несбыточной. Однажды он поделился своим желанием с воспитателем Санкт-Петербургского детского хосписа и тот посоветовал обратиться к координатору добровольцев Анастасии.

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© Пресс-служба санкт-петербургского Детского хосписа
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"Я спросил у Анастасии, есть ли возможность записать меня на студии или здесь, в хосписе, рассказал, что я хочу спеть, услышать, как я пою. Она пошла навстречу и помогла осуществить то, что я задумал".

Убедившись, что профессиональная запись для Александра — это не сиюминутное желание, а возможность показать, чего он достиг, и определенная компенсация за те испытания и невзгоды, которые ему выпали, Анастасия сделала все, что позволяли возможности Детского хосписа: сотрудники нашли педагога по вокалу, звукорежиссера, привезли оборудование. За Сашей остался только выбор песни.

"Выбор был спонтанный, — признается молодой человек. — Изначально я хотел спеть для своей подруги, для того человека, который меня поддерживает морально и физически целых два года. Подбирал песню с более глубоким смыслом, но, к сожалению, не нашел музыки для нее. Поэтому выбрал любимую композицию, чтобы просто понять, что выйдет из всей этой затеи".

Тем не менее результатом Саша остался доволен: "Я сам был поражен, когда услышал данную запись. Да, получилось не идеально, но хорошо. Конечно, там есть некоторые недочеты, которые я планирую в будущем исправлять".

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По словам Александра, большой вклад в успех всего мероприятия внесли специалисты-волонтеры, помогавшие ему: педагог по вокалу, которая старалась объяснить все нюансы, и звукорежиссер, помогавший настроить оборудование и следивший, чтобы певец попадал в ноты.

"Мне было комфортно и приятно работать с ними", — говорит молодой человек.

И особенно Саша благодарен тем, кто помог все организовать и осуществить заветную мечту:

"Я хочу сказать большое спасибо Анастасии и всем волонтерам, которые помогли осуществить мою мечту. Это некий толчок, который поможет мне идти дальше к цели. Теперь я твердо намерен идти в данном направлении и не хочу отступать".

Александр уверен, что этот первый шаг обязательно получит продолжение, и мы еще не раз услышим его песни.

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