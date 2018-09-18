Раннее вмешательство: что это и почему без него может стать слишком поздно

Раннее вмешательство: что это и почему без него может стать слишком поздно

Раннее вмешательство: что это и почему без него может стать слишком поздно

Юлия Богданова, эксперт программы "Уверенное начало"* — специально для "Социального навигатора"

Два года назад правительством России была принята концепция развития ранней помощи на период до 2020 года. Сегодня на ее основе предпринимаются первые шаги для развития услуг ранней помощи на территории РФ. Пока вся надежда семей с детьми на то, что в отдельных регионах есть подобные сервисы, организованные преимущественно при поддержке благотворительных фондов.

В мире программы раннего вмешательства существуют более 30 лет, их эффективность проверена многочисленными исследованиями. Страны на национальных уровнях прикладывают усилия, чтобы такие программы были максимально качественными и доступными для их маленьких граждан. Не может не радовать, что в нашей стране делаются определенные усилия в этом важном направлении.

Ранняя помощь, или, по-другому, раннее вмешательство, — это набор различных услуг для детей младшего возраста, обычно до трех лет, с риском отставания в развитии и их родителей. Отличительная особенность таких программ — это семейноцентрированность. Специалисты — психологи, социальные работники, специалисты по детскому развитию, физические и эрготерапевты и так далее — работают вместе с родителями над преодолением ребенком трудностей.

Цель раннего вмешательства не в излечении, которое чаще всего невозможно, а в создании условий для раскрытия возможностей каждого особого ребенка, гармонизации жизни его семьи.

Чтобы создать условия для достижения максимального потенциала развития таких детей, критически важно с самого рождения начать программу помощи, направленную на необходимую стимуляцию, создание среды развития и уменьшение влияние факторов риска. Важно, чтобы программы раннего вмешательства базировались на методиках с доказанной эффективностью и использовали лучший мировой опыт.

Кому нужно раннее вмешательство?

Ребенок может отставать в развитии по двум причинам — социальным и биологическим. Первая группа — это дети из неблагополучных семей, где о них плохо заботятся и не уделяют должного внимания. Помощь им решает не только гуманистическую проблему, но и экономическую, так как у таких детей высоки риски трудностей в обучении, ненадлежащего поведения, вплоть до проблем с законом. Эти дети, взрослея, нуждаются в программах коррекции. Если вовремя не нормализовать их развитие, они в будущем могут дорого обойтись налогоплательщикам.

Вторая группа — это дети с врожденными нарушениями и инвалидностью. Они не могут развиваться без посторонней помощи, а в ее отсутствие отставание будет прогрессировать, что в будущем также приведет к финансовым затратам на их содержание, которые лягут на плечи государства. Кроме того, исключенными из экономической жизни становятся и родители таких детей, которые не могут выйти на работу, так как должны постоянно быть рядом с ребенком.

Раннее вмешательство, направленное на развитие разных сторон жизни ребенка, дает семьям шанс вернуться к более нормальной жизни.

Раннее вмешательство на практике

В зависимости от целевой группы программы сильно отличаются по наполнению, они направлены на решение задач каждого конкретного ребенка. Например, программа "Уверенное начало" для детей с выраженными двигательными и множественными нарушениями развития, которую финансирует благотворительный фонд "КПМГ", имеет четыре фокуса: развитие функциональных навыков ребенка, профилактика вторичных осложнений, повышение качества жизни, а также поддержка и информирование родителей.

На практике за этими сложным формулировками стоит работа специально обученного консультанта, который приходит к семье два раза в неделю. Для каждого ребенка у него есть программа помощи. Например, малышке с ДЦП специалист будет помогать с освоением доступных движений, научит пить из чашки, а если ребенок неговорящий, то подберет и поможет освоить неречевую коммуникацию.

Во все процессы вовлечены и родители, они учатся понимать и правильно стимулировать развитие ребенка. Каждые три месяца консультант определяет маленькие цели на следующий период, которые становятся еще одним шагом к нормализации жизни всей семьи. Научившись пользоваться руками сегодня, завтра ребенок сможет сам принимать пищу, играть с игрушками, поэтому программы раннего вмешательства — это не просто адресная благотворительность, а инвестиция в будущее наиболее уязвимых членов общества.

*Для справки: программа раннего вмешательства "Уверенное начало" учреждена благотворительным фондом поддержки гуманитарных и социальных программ "КПМГ", РБОО "Центр лечебной педагогики", АНО "Центр "Пространство общения" и развивающим центром для детей с ДЦП "Елизаветинский сад".