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Жизнь без преград

Российские и финские эксперты обсудили развитие паллиативной помощи

(обновлено: 21:16 11.09.2018)
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© Мария ДавыдоваРоссийские и финские эксперты обсудили развитие паллиативной помощиРоссийские и финские эксперты обсудили развитие паллиативной помощи
© Мария Давыдова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — РИА Новости. В рамках международного семинара "Защита прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" российские и финские эксперты обменялись опытом организации и развития системы детской паллиативной помощи и социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

"Сегодня эта тема на самом деле дискуссионная в мировом сообществе, эксперты в сфере детской политики обсуждают ее очень активно. Чем шире будет диалог, тем больше будет эффективных решений и быстрее они будут найдены", — заявила в ходе мероприятия уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Участниками семинара выступили представители государственных медицинских, образовательных и социальных организаций, а также научного экспертного сообщества. 

Как заявила доктор медицинских наук, гематолог, врач детской клиники гематологии, онкологии и клеточной терапии Хельсинской университетской центральной больницы Кирсти Сиркия, в Финляндии отсутствует отдельная система детской паллиативной помощи и детских хосписов, все необходимые процедуры проводятся специалистами на базе учреждений для взрослых или университетских медицинских центров. 

Она также отметила, что паллиативный уход — это мультипрофессиональная задача, которую решают медицинские и социальные работники, а также психологи.

"Наша основная цель — продлить жизнь, но самое главное при этом — качество этой жизни. У нас считается, что с момента постановки диагноза специалисты по паллиативному уходу должны принимать участие в лечении вне зависимости от прогноза излечимости пациента", — сообщила Сиркия.

По ее словам, в Финляндии существует два термина для обозначения паллиативной помощи, один из которых означает медицинскую и социальную поддержку в течение всей болезни, а второй — уход на последних этапах жизни человека.

"Именно в этот момент возрастает потребность семей и детей в поддержке", — подчеркнула она. 

В России же система детской паллиативной помощи подразумевает работу детских хосписов, а также социальное и медицинское обслуживание на дому. В частности, в Санкт-Петербурге с 2018 года для семей, в которых дети страдают от онкологических заболеваний, за счет городского бюджета закупаются аппараты ИВЛ. Об этом в ходе пленарной сессии форума заявила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.

Кузнецова: ни одна семья не должна бороться с бедой в одиночку
© РИА Новости / Александр Натрускин
Кузнецова: ни одна семья не должна бороться с бедой в одиночку

"Таким образом мы решаем проблему, чтобы ребенок не находился долгое время в стенах больницы. Мы стремимся к тому, чтобы работники здравоохранения и представители социальных служб по месту жительства знали, что у них есть такой ребенок, такая семья, и сопровождали его", — подчеркнула она.

В ходе мероприятия также обсуждались вопросы участия СМИ в борьбе со стереотипами в обществе в отношении проблем детей с ограниченными возможностями. По словам руководителя дирекции интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Елены Давыдовой, благодаря работе журналистов в последние годы в информационном поле и социальных сетях заметно изменилось восприятие данной темы. Помимо этого в стране появилось большое количество профессиональных СМИ и профильных редакций.

"СМИ из сторонних наблюдателей стали активными участниками этого процесса. Наша задача — стать равноправными экспертами в области помощи детям с ограниченными возможностями здоровья", — сказала она.

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