В Москве открылась фотовыставка "ОБЪЕКТИВная благотворительность"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Московский парк "Таганский" принял первую в этом году выставку фотоисторий финалистов конкурса "ОБЪЕКТИВная благотворительность". Конкурс проводится ассоциацией крупнейших в России грантодающих и благотворительных организаций "Форум доноров" уже в седьмой раз, и организаторы уверены, что вдохновляющие фотоработы привлекут внимание к самому факту существования благотворительных организаций и тем изменениям, которые происходят благодаря их работе, и расширят круг неравнодушных.

Отличительная особенность конкурса "ОБЪЕКТИВная благотворительность" в том, что здесь одинаково оценивается как кадр, так и поясняющая история к нему. "Конечно, рассказ о помощи — это не сама помощь. Но сила рассказа такова, что он способен привлечь к благому делу самые огромные человеческие ресурсы. Вовлекайте эмоционально, и люди придут вам на помощь и других приведут. Учитесь рассказывать. Языком фото и слова — самым доходчивым на сегодня инструментом", — подчеркивает Александр Алексеев, член жюри конкурса.

Вступительное пояснение для зрителей выставки сделал Дмитрий Поликанов, председатель совета "Форума доноров": "Это не просто схваченный момент, за каждой такой фотографией лежит целая история, повесть о судьбе отдельного человека".

Все работы финалистов конкурса по итогам голосования жюри можно посмотреть на сайте ассоциации.