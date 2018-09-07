Благобегуны собрали более 400 тысяч рублей на Уфимском марафоне

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Второй сезон Уфимский Международный Марафон, который прошел 2 сентября 2018 года, снова обрел благотворительную составляющую. Как и в прошлом году, участники забега бежали со смыслом: они создавали "Поступки" на фандрайзинговой платформе "Сделай!" в поддержку местного благотворительного фонда "Мархамат", помогающего детям с особенностями здоровья.

В прошлом году более двух десятков "Поступков" было создано жителями Уфы на платформе "Сделай!", собрано более 200 тысяч рублей! В этом году благобегуны — активисты платформы "Сделай!" собрали 423 тысячи рублей в поддержку детей — подопечных фонда "Мархамат"! Все средства, собранные в рамках акции #БЕГУПОМОГУ, направлены на помощь детям центра детского развития при БОФ "Мархамат".