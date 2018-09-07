Ролик о спорте для людей с инвалидностью представят на Дне города в Москве

Ролик о спорте для людей с инвалидностью представят на Дне города в Москве

Ролик о спорте для людей с инвалидностью представят на Дне города в Москве

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Социальный ролик о ценности спорта для людей с инвалидностью представят на Дне города в Москве. Видео создано благотворительным фондом "Спорт для жизни".

Цель видеоролика — поддержать людей с особенностями здоровья в их желании социализироваться и жить в обществе, а также мотивировать социум избавляться от стереотипов и помогать таким людям жить теми же интересами и желаниями, что и все.

Ролик будет показан на Дне города Москвы 8 и 9 сентября, в котором фонд "Спорт для жизни" принимает участие.