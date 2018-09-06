Конференция по доступности музеев для инвалидов прошла в Крыму

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Научно-практическая конференция о доступности музеев-заповедников, парков и ландшафтных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения состоялась 5 сентября в Крыму. Участники собрались на базе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Участники мероприятия — сотрудники музеев России, специалисты-эксперты по доступной среде системы добровольной сертификации Всероссийского общества инвалидов, представители ландшафтных парков, зоопарков, студий дизайна и архитектуры.

По мнению участников конференции, необходим комплексный подход к формированию доступной среды музеев и парков. При его реализации необходимо учитывать особенности передвижения и восприятия информации людьми с инвалидностью различных нозологий, проработать организационные аспекты и подготовку персонала музеев к взаимодействию с особенными людьми, чтобы сотрудники музеев и парков могли оказать посильную помощь, исходя из ситуации.

В решении этих вопросов свою помощь предложили специалисты-эксперты по доступной среде системы добровольной сертификации Всероссийского общества инвалидов.

"Мы подготовили более 360 сертифицированных специалистов-экспертов в области доступной среды и открыли 30 экспертных центров системы добровольной сертификации Всероссийского общества инвалидов. Мы понимаем, что музейный мир России насчитывает более 2000 музеев, где сосредоточено огромное историческое, археологическое, культурное наследие нашей страны. Безусловно, все это вызывает огромный интерес у людей со всего мира, в том числе и у туристов с инвалидностью. Но не каждый музей сегодня может принять таких посетителей. Мы договорились с музейщиками и закрепили это решение в резолюции конференции, что эксперты СДС ВОИ помогут музеям создать максимально комфортные условия для посетителей с инвалидностью всех нозологий, чтобы они могли самостоятельно знакомиться с произведениями живописи, скульптуры, прикладного искусства, памятниками археологии", ‒ отметил организатор конференции, директор АНО "ЦИПИ "Общество для всех", эксперт высшей квалификации в области доступной среды Евгений Бухаров.

Большой интерес участников вызвали практики, которые уже сегодня применяются в музеях при работе с посетителями с инвалидностью. Свой опыт работы с такими посетителями представили сотрудники ГМИИ им. А.С.Пушкина, Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", Государственного Дарвиновского музея, Государственного музея истории религии, музея "Огни Москвы", а также Государственного зоологического парка Удмуртии.

В ходе пленарного заседания участники конференции пришли к выводу, что процесс создания безопасной, доступной, информативной и комфортной среды музеев, ландшафтных парков и территорий имеет достаточную нормативно-правовую базу для решения большинства актуальных задач создания доступной среды. Современные технологии позволяют расширить формат представления музейных экспозиций людям с сенсорными нарушениями, сделать их пребывание в музее информативным, интересным, познавательным. Однако для системной, профессиональной работы в данном направлении необходимо в структуре музеев предусматривать должности специалистов или подразделения по работе с людьми, имеющими инвалидность.

Участники также предложили музеям предусматривать ресурсы на создание тактильных экспонатов, предоставление информации в альтернативных форматах, разработку специальных пособий для людей с сенсорными нарушениями и особенностями развития.

Кроме того, участники обсуждали необходимость специальных знаний у работников музеев, привлечения специалистов в области детской психологии, методистов и психологов в области обучения людей с инвалидностью и восприятия ими информации, экспертов в области доступной среды, членов общественных организаций инвалидов.

Еще одним важным аспектом организации мероприятий для людей с инвалидностью в стенах музеев, на территории ландшафтных парков и зоопарков участники конференции считают работу по привлечению волонтеров, в том числе из числа лиц с инвалидностью.

Все предложения участников вошли в резолюцию конференции, которая станет прототипом "дорожной карты" совместной работы специалистов-экспертов системы добровольной сертификации ВОИ и музейного сообщества.

Конференция проведена АНО "ЦИПИ "Общество для всех" с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.