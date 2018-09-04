Благотворительный фестиваль "АртБодрость 2.0" пройдет в Москве

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Благотворительный фестиваль "АртБодрость 2.0" пройдет 15 сентября в Измайловском парке в Москве. Как отметила один из его организаторов Анастасия Затонская, миссия фестиваля — формирование поколения яркой, творческой, позитивной молодежи.

Все мероприятия фестиваля можно посетить бесплатно, целый день участников ждут самые различные творческие и спортивные мастер-классы, веселые занятия и соревнования и призы.

В рамках фестиваля партнер мероприятия благотворительный фонд "Спорт для жизни" проведет благотворительный марафон. Всех участников ждут детский забег (дистанция 500 метров) и парный забег вслепую (дистанция 3 км). Старты в 11.00 и в 12.00.

Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться по ссылке.