Не боюсь показать: в Сети проходит флешмоб о людях с протезами

Не боюсь показать: в Сети проходит флешмоб о людях с протезами

Не боюсь показать: в Сети проходит флешмоб о людях с протезами

За несколько дней под хештегом #ПРОТЕЗЫНАВОЛЮ появилось более 80 записей. В своих постах люди, использующие протезы, выкладывают фото и короткие заметки о своей жизни. О том, как такие флешмобы могут помочь тем, чьи физические возможности ограничены, а также о легендарных людях на протезах, вписавших свое имя в историю, читайте в материале проекта "Социальный навигатор".

В прошлом году блогер из Санкт-Петербурга Сэмми Джабраиль попала в автомобильную аварию. В результате этой трагедии она потеряла правую ногу. Затем наступили долгие месяцы реабилитации и восстановления. Через полгода девушка уже могла передвигаться по дому на ходунках. А несколько дней назад девушка впервые начала ходить на протезе.

Чтобы помочь заявить о себе и раскрепоститься таким же людям с ограниченными возможностями, Сэмми запустила с социальной сети флешмоб в поддержку инвалидов: #ПРОТЕЗЫНАВОЛЮ.

"Ночь я не спала, с этим пока загвоздки, однако спросонья узреть в углу комнаты свою новую красивую ногу (что это?) — поразительные эмоции. Выходит, что я девочка-киборг? Теперь сама себе напоминаю куклу. Дабы обо мне узнало больше людей, а это, соответственно, понесло за собой свободу людей с ограниченными возможностями, предлагаю запустить флешмоб #ПРОТЕЗЫНАВОЛЮ", — написала девушка в "Инстаграм".

На данный момент под хештегом более 80 записей. В постах под фотографиями пользователи рассказывают свои истории, делятся опытом и успехами.

Например, Ирина Скачкова в посте под хештегом #ПРОТЕЗЫНАВОЛЮ рассказала о современных протезах, которые позволяют кататься на велосипеде, горных лыжах, сноуборде и заниматься серфингом. Также девушка поделилась информацией о кибатлетике — соревнованиях людей, использующих высокотехнологичные средства реабилитации.

В соревнованиях принимают участие те, кто пользуется протезами рук или ног и креслами-колясками с электроприводом.

Для участников придуманы специальные трассы с препятствиями и задания, связанные с бытовыми ситуациями (например, участникам соревнований нужно закрутить лампочку). Проходят и международные соревнования среди людей-киборгов (так сами себя называют инвалиды с технологичными протезами).

Групповая терапия



Врач-психотерапевт Маргарита Никулина в комментарии РИА Новости отметила, что для людей с протезами флешмоб #ПРОТЕЗЫНАВОЛЮ вполне может иметь положительный психологический эффект. Попавшим в трудную жизненную ситуацию очень нужен ориентир. Участники акции в сети как раз могут дать такую путеводную нить другим людям с протезами.

"Это очень важно как положительный позитивный пример. Люди смотрят на тех, кто не унывает, продолжает жить полной жизнью, и тоже заражаются этим позитивом", — говорит Маргарита Никулина.

Также она отмечает, что флешмоб может быть своеобразной групповой терапией. В психологии существует практика, когда люди с каким-то определенным заболеванием собираются в группы и обмениваются опытом. Благодаря этому они не чувствуют себя одинокими в своих невзгодах и совместно вырабатывают пути решения различных проблем.

Вообще, как рассказала психотерапевт, человеку, ставшему инвалидом, очень важно не потерять себя. В такой ситуации значима любая поддержка — специалиста, врачей, родных и близких.

"Ориентир может дать хороший психолог или психотерапевт. Он должен направить человека по нужному пути (потому что человеку важно не потеряться), дать ему веру, дать ему ориентир, дать ему направление. Также близкие должны дать человеку поддержку и постараться дать ощущение, что он нужен в любом состоянии. Например, был человек с двумя ногами — стал с одной, близкие должны дать понять, что человек остается такой же личностью, он так же любим, так же значим", — говорит Маргарита Никулина.

Еще такой поддержкой и ориентиром могут стать известный человек, который рассказывает о своем положительном опыте преодоления жизненных трудностей, мотивирующая книга или фильм.

Первым делом самолеты

Биография летчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева как нельзя лучше подходит в качестве такого мотивирующего фактора для людей с протезами. 4 апреля 1942 года в бою с фашистами самолет Маресьева был подбит, а сам летчик получил тяжелое ранение. Алексей 18 суток, в том числе и ползком, пробирался к своим, к линии фронта. Когда закончился паек, он питался всем, что буквально попадалось под руку, — корой деревьев, шишками, ягодами.

© РИА Новости Летчики готовятся к боевому вылету. Крайний слева - Герой Советского Союза летчик Алексей Маресьев © РИА Новости Летчики готовятся к боевому вылету. Крайний слева - Герой Советского Союза летчик Алексей Маресьев

После того как летчик все-таки добрался до госпиталя, ему ампутировали обе ноги. Несмотря на это Маресьев твердо решил вернуться в строй и быть боевым летчиком. В госпитале он заново учился ходить, бегать, прыгать и даже танцевать. В начале 1943 года его признали годным к службе в авиации.

После этого он сбил семь немецких самолетов, а всего за время войны на счету Маресьева было 11 сбитых вражеских машин. Героическая судьба Маресьева нашла отражение в литературе. Летчик стал прототипом героя "Повести о настоящем человеке" Бориса Полевого.

Протез на клейкой ленте



Новозеландский альпинист Марк Инглис тоже не раз становился героем всевозможных заметок и очерков. К тому же он сам написал четыре книги. Среди самых значимых его достижений — покорение Эвереста, Марк стал первым в мире человеком, поднявшимся на вершину с протезами обеих ног.

Альпинист лишился ног в 1982 году в горах вследствие тяжелейшего обморожения при восхождении на гору Кука (самую высокую точку в Новой Зеландии). При восхождении Марк вынужден был пережидать сильную бурю на середине маршрута. От ненастья он спрятался в ледовой пещере, но эвакуировать его спасатели смогли лишь через две недели.

В то время пресса писала о спасении Инглиса не иначе как о чуде. С учетом сложных погодных условий и отсутствия четких координат нахождения альпиниста вероятность найти его была невелика.

Из-за обморожения врачи были вынуждены ампутировать альпинисту ноги, но, несмотря на это, Марк не перестал мечтать о покорении вершин. 24 года спустя в возрасте 47 лет он решился на самое сложное в своей жизни и самое знаковое для любого альпиниста планеты восхождение — подъем на Эверест.

Чтобы совершить восхождение, альпинист установил себе специальные легкие протезы из углеродного волокна. Покорение вершины не обошлось без сложностей. Во время восхождения у Марка сломался протез, и ему пришлось производить ремонт с помощью клейкой ленты и других подручных средств. Само восхождение заняло у Марка 40 дней. После того возвращения альпинист удостоился личного поздравления от премьер-министра Новой Зеландии Хелен Кларк.

Посты участников флешмоба #ПРОТЕЗЫНАВОЛЮ, примеры Марка Инглиса, Алексея Маресьева и многих других известных инвалидов доказывают, что люди с протезами способны жить полноценной жизнью. Более того, зачастую они могут совершать то, что не под силу полностью здоровым людям, тем самым вписывая свое имя в историю.