Благобегуны вновь примут участие в Уфимском международном марафоне

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Уфимский международный марафон, который состоится 2 сентября, снова обрел благотворительную составляющую. По словам организаторов, как и в прошлом году, участники забега решили не просто бежать, но бежать со смыслом — они создают так называемые поступки на фандрайзинговой платформе "Сделай!" в поддержку местного благотворительного фонда "Мархамат", помогающего детям с особенностями здоровья.

В прошлом году с помощью более двух десятков таких поступков было собрано свыше 200 тыс. рублей. Уже сейчас, за три дня до старта марафона, сумма сбора приближается к этому числу.

"Спортивная благотворительность развивается в Уфе с 2017 года — с того момента, как мы начали создавать с участниками наших мероприятий благотворительные поступки на платформе "Сделай", — говорит Влад Литвинчук, директор Уфимского международного марафона — 2018. — В этом году активность выше, количество участников увеличилось, и видов спорта, через которые они собирают средства на благотворительность, стало больше. Мы стараемся доносить до тех, кто любит спортивные челленджи (соревнования), что когда ты просто делаешь их для себя — это не так интересно, закрываются только личные амбиции. А если добавить к этому благотворительную историю, это принесет еще и пользу людям, не только себе".