Определены финалисты конкурса "ОБЪЕКТИВная благотворительность"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Стали известны финалисты седьмого ежегодного конкурса фотоисторий из жизни филантропов, фондов и ответственных компаний "ОБЪЕКТИВная благотворительность". Как сообщили организаторы — ассоциация грантодающих и благотворительных организаций "Форум доноров", — авторы и герои фотографий расскажут свои истории 6 сентября в Москве, на торжественной церемонии открытия фотовыставки.

Главная цель проекта — показать, как многообразна филантропия в России. Слышали ли вы когда-нибудь жестовое пение? Видели ли вы кошачий балет или гонки на оленьих упряжках? А кто такие люди-бабочки? И как все это связано с благотворительностью?

Авторитетное жюри выбрало 18 (из более чем 200 заявок) самых искренних и выразительных фотографий о буднях и праздниках организаций, которые спасают, лечат, учат, защищают, поддерживают кого-то словом или делом.

"Конкурс этого года получился у нас более продуманным, осмысленным. Мы с самого начала ясно дали понять участникам: в этот раз нам нужна не просто годовая фотохроника, мы хотим стать свидетелями лучших моментов вашей деятельности. Добиться такого погружения можно, только когда снимок, поясняющий текст и заголовок дополняют друг друга, создавая синергию, тот самый punctum, который производит неизгладимое впечатление на зрителя. При этом мы не только поставили задачу, но и дали необходимый инструмент: открыли школу визуальных коммуникаций, где приглашенные психологи, фотографы, журналисты и медиаконсультанты учат всех желающих технике и приемам создания впечатляющих фотоисторий. Освоили ли конкурсанты это искусство, оценят зрители наших фотовыставок", —рассказала исполнительный директор "Форума доноров" Александра Болдырева.