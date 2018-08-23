Число детей с ОВЗ, обучающихся в подмосковных ДШИ, увеличилось в 4 раза

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в школах искусств Подмосковья, в период с 2013 по 2017 год увеличилось в четыре раза, сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области.

"Количество обучающихся в ДШИ (детских школах искусств) детей данной категории в 2017 году по сравнению с 2013 годом увеличилось в четыре раза", — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева, слова которой приводятся в сообщении.

В детских школах искусств создаются условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: укрепляется материально-техническая база учреждений, разрабатываются и реализуются адаптированные образовательные программы, обеспечивается участие детей с ограниченными возможностями в творческих мероприятиях, пояснили в пресс-службе.

По словам Косаревой, с 2008 года правительством Подмосковья в целях государственной поддержки и стимулирования творческой активности детей-инвалидов в регионе установлены 100 стипендий губернатора. Спустя 10 лет – с 1 января 2018 года – количество стипендий увеличилось на 50% (со 100 до 150 стипендий детям из 37 муниципальных образований). Она отметила, что в год выплачивается 75 стипендий по 72 тысячи рублей и 75 стипендий по 48 тысяч рублей.