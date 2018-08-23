Специалисты социальной сферы обсудят работу с семьями и детьми в Челябинске

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ведущие российские специалисты – работники социальной сферы обсудят работу с семьями и детьми на IX Всероссийской выставке-форуме "Вместе – ради детей! Вместе 10 лет", которая пройдет 5 – 7 сентября в Челябинске, сообщили РИА Новости в оргкомитете мероприятия.

Главной темой выставки, организованной Фондом поддержки детей и Правительством Челябинской области, станет объявленное Указом Президента Десятилетие детства.

Около 700 специалистов более чем из 55 регионов страны обсудят тенденции и перспективы работы с семьями и детьми. В мероприятии примут участие члены Совета Федерации и Государственной Думы, представители федеральных органов исполнительной власти, региональных министерств и ведомств, уполномоченные по правам ребенка, руководители органов местного самоуправления, государственных учреждений, социально ориентированных НКО, ведущие специалисты-практики социальной сферы, работающие с семьями и детьми.

В дни работы выставки гости из регионов посетят муниципальные учреждения Челябинска и Миасса, примут участие в работе Клубов профессионального мастерства – площадок для обмена опытом. Речь пойдет о том, как сохранить и восстановить семейное окружение ребенка; о формировании позитивного социального опыта у трудных подростков; о выстраивании системы ранней помощи детей-инвалидов и активной поддержке их родителей; о комплексной реабилитации детей с аутизмом; об организации самостоятельного проживания людей с инвалидностью.

Участники Выставки-форума обсудят лучшие практики добровольчества и наставничества, актуальные вопросы оказания экстренной психологической помощи, пройдут тренинг по информационной гигиене, правилам чтения и письма в эпоху Интернет.

Российская академия образования, Институт научно-общественной экспертизы и Научно-практическая лаборатория "Психологические инструменты" проведут дискуссию "Образование для социальной сферы: региональный опыт", проектную сессию "Формирование института сертифицированных нянь" и интерактивный практикум "Индекс благополучия ребенка в семье".

В мероприятии примут участие семьи с детьми. Они смогут пройти квест "Семейный альбом" и принять участие в читательском марафоне "Читайте вместе и будьте счастливы!".