«Скандинавский променад» стартует в парке «Кузьминки»

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Очередной благотворительный "Скандинавский променад" пройдет в парке "Кузьминки" в Москве 16 сентября. Как сообщили организаторы, в этом году генеральным партнером мероприятия выступил благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".

В рамках программы "Особый взгляд" фонда в мероприятии впервые поучаствуют незрячие и слабовидящие. Для людей с нарушением зрения предусмотрен специальный инструктаж с тифлокомментированием.

Каждый желающий старше семи лет с любым уровнем подготовки сможет присоединиться к модному виду физической активности, пройти 5000 метров с палками и сделать доброе дело. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Все взносы за участие будут перечислены в благотворительный фонд "Линия жизни" на лечение тяжелобольных детей. В этом году средства будут переданы Максиму Позднякову, родившемуся 12 февраля 2018 года. Малыш из города Волжский Волгоградской области нуждается в операции по устранению деформации черепа. Сумма, необходимая на лечение, составляет 500 000 рублей.

Все участники променада смогут послушать мини-лекции на тему скандинавской ходьбы, узнать о ее пользе, необходимом инвентаре для занятий и задать свои вопросы профессионалам, а также принять участие в мастер-классах и экспресс-школах Ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA).

