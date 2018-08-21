Яблочный Спас помогает сохранить детям жизнь

В этом году Яблочный Спас отмечали 19 августа, наши предки в этот день начинали собирать урожай, освещали плоды в церквях и заготавливали на зиму, спасаясь от голода в холодное время. В современных российских мегаполисах яблоки тоже могут спасать жизни, и вот почему.

Семь лет назад, в 2011 году выдался небывалый урожай яблок и директор Благотворительного фонда "Детские сердца" Катя Бермант придумала Большой Фестиваль Шарлотки:

Я написала в ЖЖ: "Сто хозяек, испеките и принесите сто шарлоток, мы их продадим, а деньги пойдут на операцию".

Все фестивали проходят по простой схеме: люди пекут дома шарлотку, приносят и выставляют на общий стол. Кучок пирога можно получить за благотворительное пожертвование, а среди участников выбирается лучшая мужская, женская и детская шарлотка. Собранные деньги идут на помощь детям с врожденным пороком сердца.

Первые три фестиваля помогли собрать деньги и спасти троих детей, Айнура Алембекова из Уфы, Илью из Анапы и Дашу Дергачеву из Раменского.



В 2014 году благодаря фестивалю была спасена жизнь Насти Маненковой из Санкт-Петербурга.

Пятый, юбилейный фестиваль 2015 года спас Катю Денисову из Владимирской области.

В 2016 году вырученные деньги пошли на оплату операции маленькой Диане Карповой из Ростовской области. Известные друзья фонда не только сами приготовили пироги, но и записали милые видеоприглашения, например Нелли Уварова, Тутта Ларсен

Шарлотка 2017 года спасла Вику Скорнякову из Кировской области – девочке оплатили окклюдер для эндоваскулярной операции.

Алена Хмельницкая (справа) на Большом благотворительном фестивале шарлотки

Стоит ли говорить, что эти дети живы не только благодаря яблокам? И стоит ли ждать фестиваля "Шарлотка" в 2018 году, чтобы спасти жизнь ребёнка? Можно помочь сейчас, отправив sms с любой суммой на номер 7195 и гарантированно спасти детскую жизнь.

А если вам захотелось испечь или съесть благотворительную шарлотку, следите за новостями на сайте фонда "Детские сердца", чтобы узнать подробности.

Фонд существует с 2002 года, здесь оказывают помощь в оплате операций на сердце детям с врожденным пороком сердца.