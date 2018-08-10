Благобегуны примут участие в Московском марафоне

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Спортивная команда благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" традиционно примет участие в Московском марафоне и пробежит в поддержку детей с особенностями развития. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

На этот раз благобегуны помогают проекту "Близкие люди", который поддерживает приемных детей с инвалидностью и особенностями развития.

Каждый участник от фонда бежит в поддержку конкретного ребенка.

"В процессе подготовки к марафону он рассказывает о себе и о своем подопечном на странице забега и в соцсетях, призывая собрать средства для ребенка", — уточняется на сайте.

На прошлых марафонах и забегах команда фонда собрала более 3 млн рублей, все эти средства направлены на лечение, реабилитацию, оплату нянь для детей-сирот и ребят, которых воспитывают приемные родители.

Чтобы стать благобегуном фонда, нужно зайти на страницу забега и заполнить заявку на участие в марафоне. Забег состоится 23 сентября, его маршрут пройдет по центру столицы: по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Тверской улице и Театральному проезду.