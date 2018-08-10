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Социальный навигатор
Жизнь без преград

Девушка с неограниченными возможностями: Марьям против диагноза ДЦП

(обновлено: 13:27 10.08.2018)
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© Фото из личного архива Марьям МагомедовойМарьям МагомедоваМарьям Магомедова
© Фото из личного архива Марьям Магомедовой

Марьям — молодая активная девушка: она учится в магистратуре на юриста, знает в совершенстве два иностранных языка, участвует в форумах ООН, сняла документальный фильм. Ее ничего не ограничивает, даже то, что она родилась с диагнозом ДЦП. О том, как постоянно развиваться и открывать для себя новое, Марьям Магомедова рассказала в интервью корреспонденту "Социального навигатора".

С детства Марьям не чувствовала, что она чем-то сильно отличается от своих сверстников: так же баловалась и хулиганила, как остальные дети. Отучившись в сельской инклюзивной школе-интернате в Ставропольском крае, как и многие, она решила поехать в столицу поступать в институт.

"Я всегда мечтала стать юристом, поэтому подала документы в Московский государственный гуманитарно-экономический университет, но осталась учиться там на лингвистическом факультете. В результате сейчас мои рабочие языки — турецкий и английский, также сдаю международные экзамены по французскому языку и немного говорю по-испански", — рассказывает Марьям.

Но свою мечту она не оставила: окончила юридический институт Российского университета дружбы народов, а сейчас получает степень магистра в области международного права.

Быть как все

Марьям признает, что за все, что ей удалось в жизни, она благодарна родителям: "90% моих успехов — это моя семья". Ведь именно они настояли на том, чтобы дочь получила высшее образование в Москве. Они никогда ее не жалели и не выделяли среди братьев и сестер.

"Поблажек не было", — вспоминает девушка.

Многое в плане социализации, по словам Марьям, ей дала школа, так как в классе с ней учились дети с инвалидностью и без. А вот с трудностями в учебе ей пришлось столкнуться на первом курсе университета.

"На лекциях я ничего не успевала записывать. Тогда мне пришлось очень быстро знакомиться с однокурсниками, завязывать дружбу, просить конспекты и по ночам это все переписывать", — делится Марьям.

© Фото из личного архива Марьям Магомедовой
Марьям Магомедова

Свой быт в университетском общежитии Марьям вспоминает с улыбкой. Комнату она делила с четырьмя девушками-колясочницами: "Мы жили дружно. Нам приходилось постоянно решать вопрос навигации: как пройти, как развернуться и встать, чтобы всем хватило места. Все делали сами и полы, в том числе, мыли".

Как рассказывает Марьям, МГГЭУ — это один из самых удобных университетов по уровню доступной среды для людей с инвалидностью. Во-первых, не нужно переходить на улицу, чтобы попасть из учебного корпуса в общежитие. Во-вторых, университет приспособлен для людей, испытывающих физические трудности: есть как поручни, так и пандусы.

В зоне доступа

Вообще, улицы Москвы и транспорт, по мнению Марьям, становятся более комфортными для горожан с ограниченными возможностями здоровья: "Например, в метро можно вызвать помощника. Я этого не делаю, но иногда бывает, что я выхожу из поезда — и меня уже встречает работник службы. Это очень приятно".

Сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король
© Анастасия Кончаковская
Движение вниз и вверх. Как инвалидам помогают передвигаться в метро

Правда, на улицах Марьям не всегда удобно, особенно зимой — снег часто не успевают расчистить и бывает очень скользко. Но больше всего, по ее словам, осложняют перемещение по городу ненужные бордюры на тротуарах, где нет спуска: "Очень часто единственный способ куда-то пройти — это подняться на бордюр". Лестницы без перил тоже составляют проблему для комфортного перемещения: кроме улицы это затрудняет походы в кинотеатры, где "в лучшем случае, будет возможность держаться за стенку". 

При этом и качество городской инфраструктуры не всегда отвечает необходимым требованиям: "Важно не просто сделать пандус, нужно чтобы он, действительно, был функциональным; чтобы тактильная плитка для людей с нарушениями зрения, действительно, помогала им ориентироваться и была выложена правильно". По мнению девушки, не хватает контроля на стадии реализации и продуманности во время конструирования проекта.

Для саморазвития нет ограничений

Кроме учебы Марьям много сил и времени посвящает проектам, связанным с вопросом защиты прав людей с инвалидностью. Она активно посещает форумы, которые в разных странах ежегодно проводит Организация Объединенных Наций (ООН). Так, в 2016 году Марьям побывала в Женеве на социальном форуме, посвященном десятой годовщине принятия Конвенции о правах инвалидов. В этом же году она отправилась в Баку на седьмой глобальный форум Альянса цивилизаций ООН "Сосуществование в инклюзивных обществах: вызов и цель".

© Фото из личного архива Марьям Магомедовой
Марьям Магомедова

Марьям участвует в дискуссиях и делится с делегатами историями успешных отечественных проектов, как, например, Театр мимики и жеста или проект "Театральная перспектива", где молодые люди с инвалидностью пишут пьесы, а опытные режиссеры ставят по ним спектакли.

А самым ярким в своей жизни Марьям считает проект "Мушкетеры, вооруженные неограниченными возможностями журналистики" российско-американской программы "Обмен социальным опытом и знаниями".

"Я этот проект обожаю, потому что он позволил людям с инвалидностью поработать в команде с профессиональными журналистами и снять фильмы о проблемах, с которыми они сталкиваются каждый день. У нас была команда из России и США, каждая из которых съездила в другую страну, а в итоге мы все встретились на кинопоказе и сильно подружились", — рассказывает Марьям.

Фильм, который она сняла в рамках проекта, называется "Победа Марьям". Он об ее участии во Всероссийской олимпиаде по турецкому языку, а главное, о том, с какими сложностями могут сталкиваться люди с инвалидностью в своей повседневной жизни. Итоги всего проекта и личные истории участников были представлены на Московском международном кинофестивале в 2018 году.

Элементарная вежливость

Отсутствие такта со стороны окружающих — это то, с чем человеку с инвалидностью приходится сталкиваться чаще, чем остальным. Прохожие часто рассматривают отличающихся от них людей, но это обычное любопытство: "Если я замечаю, что человек на меня смотрит, то я просто ему улыбаюсь, могу рукой помахать". А вот когда люди задают вопросы, на которые не хотелось бы отвечать, это уже нарушение личного пространства.

"Первая реакция — это раздражение, и очень хочется сказать что-то резкое, но я стараюсь отвечать спокойно. Такая тактика для меня работает — так я не приношу домой негатив", — делится Марьям.

Людям, которые хотят помочь человеку с инвалидностью, например, спуститься с лестницы, Марьям советует сначала уточнить, нужна ли ему помощь, а потом попытаться ее оказать так, как она будет ему удобна. Обычно человек сам говорит, каким образом лучше подать руку или поддержать.

"Общество в целом открыто не настолько, насколько хотелось бы, — не хватает информации о людях с инвалидностью, о том, как они живут. Причем это касается всех людей: я, например, совсем недавно для себя поняла, с какими трудностями может сталкиваться человек со слабым зрением. Поэтому я считаю, что чем больше общество будет знать, тем более открытым оно будет", — говорит Марьям.

Вообще, часто употребляемое слово "инвалид" Марьям не нравится. Она объясняет это своим лингвистическим образованием, ведь с английского языка invalid переводится как нетрудоспособный, неполноценный: "Я считаю, что "человек с инвалидностью" — это оптимально".

Марьям уверена, что всем, независимо от их возможностей, надо верить в себя, никогда не сдаваться, стараться жить счастливой, продуктивной жизнью: "А еще абсолютно ничего не бояться, особенно в том, что касается саморазвития".

Беседовала Ольга Дадыкина

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