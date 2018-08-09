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Жизнь без преград

Узнать мир, развить фантазию и снять стресс: тактильный парк появится в Уфе

(обновлено: 15:05 09.08.2018)
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© Фото предоставлено центром социальных технологий "Ломая барьеры"Узнать мир, развить фантазию и снять стресс: тактильный мини-парк появится в УфеУзнать мир, развить фантазию и снять стресс: тактильный мини-парк появится в Уфе
© Фото предоставлено центром социальных технологий "Ломая барьеры"

В конце августа в Уфе появится тактильный мини-парк — территория для слабовидящих людей, но не только. О необычном проекте, направленном на развитие воображения и улучшения здоровья, корреспонденту "Социального навигатора" рассказали инициаторы создания и организаторы площадки.

Тактильный мини-парк будет располагаться в Уфимском городском парке им. И.Якутова.

На площадке сделают тактильную дорожку (тропинку из камней, гальки и других материалов, которые используются для массажа стоп), тактильную стена, на которой будут приклеены различные детали, а также сенсорные палисадники (приподнятые клумбы с цветами).

Для создания мини-парка используются практически все доступные материалы — бетон, пробки от вина, морская галька, фанера, доска, мраморная крошка, цветочно-кустарная растительность, стеклярусы и прочие строительно-монтажные материалы.

Организаторы отмечают, что площадка рассчитана на широкую аудиторию. Посещение тактильного мини-парка поможет развить моторику, предотвратить появление плоскостопия, обогатить тактильные ощущения, улучшить координацию и равновесие вне зависимости от состояния здоровья и возраста.

© Фото предоставлено центром социальных технологий "Ломая барьеры"Тактильная дорожка для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в уфимском детском саду №225
© Фото предоставлено центром социальных технологий "Ломая барьеры"
Тактильная дорожка для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в уфимском детском саду №225

Кроме того, это отличный способ психологически разгрузиться, уверяют создатели тактильной площадки. Мини-парк могут посещать как маленькие дети с родителями, так и пожилые люди, здоровые и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Инициатором проекта стал центр социальных технологий "Ломая барьеры".

Мы стремимся создать новую тактильную инфраструктуру в Уфе в терапевтических и реабилитационных целях и в будущем строить тактильные мини-парки в каждом районе города. Таким образом улучшится качество жизни людей с инвалидностью и без", — отмечает директор центра Алина Хабирова.

В мини-парке предусмотрели различную высоту элементов, чтобы они были доступны и маленьким детям, и людям, сидящим в инвалидной коляске, и просто стоящим в полный рост, подчеркивают организаторы.

А в тактильной стене есть своя концепция — вид на парк сверху. По нему можно "прогуляться", используя свою фантазию. Такой прием позволяет развивать воображение.

"Обычно детям с нарушением зрения делают тактильные картины — на плоскости очертания какого-то предмета, а тут у них меняется обзор видения", — рассказывает глава центра.

Организаторы надеются, что мини-парк станет любимым местом отдыха для уфимцев и гостей города.

© Фото предоставлено центром социальных технологий "Ломая барьеры"Тактильная стена для детей с нарушением зрения в уфимской коррекционной школе-интернат №28
© Фото предоставлено центром социальных технологий "Ломая барьеры"
Тактильная стена для детей с нарушением зрения в уфимской коррекционной школе-интернат №28

Мини-парк — общими усилиями

"Я увидела информацию о тактильных дорожках, распространенных в Южной Корее. Мы решили сделать такое в Уфе. Потом сделали еще стену, и, как говориться, понеслось", — рассказывает Алина Хабирова.

Люди стали обращаться с просьбами установить подобные сооружения в общедоступных местах. Так и родилась идея создать тактильный мини-парк, в котором было бы все — и дорожка, и стена, и сенсорные клумбы.

"Мы стали искать по России аналоги и не нашли. Фонд слепоглухих делал только сенсорный сад, кто-то просто дорожку, а чтобы все в комплексе — такого не было. По крайней мер, он точно будет первый в республике", — подчеркивает директор центра "Ломая барьеры".

В создании парка принимают участие ландшафтный дизайнер, дизайнер интерьеров, логопед-дефектолог и арт-терапевт. Кроме того, организаторы консультируются с семьями, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Они высказывают пожелания, рассказывают, чего им не хватает в обычном парке.

Проект открыт для участников. Любой желающий может присоединиться и помочь как финансово, так и вступив в команду на добровольных началах (в качестве фотографов, копирайтеров, волонтеров, автоволонтеров, строителей, музыкантов), либо организовать событие для поддержки крауд-проекта (например, кулинарный или творческий мастер-класс).

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