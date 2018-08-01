В Москве пройдут Всемирные игры победителей

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. C 3 по 5 августа в Москве будут проходить IX Всемирные детские игры победителей — это самый масштабный турнир среди детей, победивших онкологические заболевания, сообщает фонд "Подари жизнь". Игры помогают детям забыть о болезни и вернуться к активной жизни. Это крупнейший волонтерский проект благотворительного фонда "Подари жизнь".

"Для тех ребят, кто еще борется с болезнью, и их родителей Игры победителей — очень важный стимул. Они видят сотни и даже тысячи конкретных детей, которые уже справились с раком, и это добавляет им сил и дает надежду в борьбе за выздоровление", — говорит руководитель проекта Надежда Кузнецова.

В этом году игры прошли в 10 российских городах и в Белоруссии, в них приняло участие почти 800 детей. 125 из них поедут на Всемирные детские игры победителей. Всего в Москву приедут 550 детей из 32 регионов России и 14 стран мира — Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Сербии, Турции, Украины, Хорватии и впервые из Египта и Киргизии.

В программе Игр победителей — шесть видов спорта: плавание, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, футбол. Возраст участников — от 7 до 16 лет.

В этом году впервые пройдет молодежный турнир по настольному теннису, в котором примут участие молодые люди от 17 до 25 лет. Все участники соревнований — бывшие подопечные благотворительных фондов.

Торжественное открытие игр состоится 3 августа в 10 часов. Вести красочную церемонию будет соучредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова. Гостями игр традиционно станут звезды спорта, кино и музыки, также состоится презентация гимна "Игр победителей", написанного лидером группы "Браво" Евгением Хавтаном.