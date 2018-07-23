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Жизнь без преград

Концерт "Хворостовский и друзья – детям" пройдет в Красноярске

(обновлено: 11:20 23.07.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБлаготворительный концерт Дмитрий Хворостовский и друзья - детямБлаготворительный концерт Дмитрий Хворостовский и друзья - детям
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Благотворительный концерт в память о Дмитрии Хворостовском, организованный его семьей и друзьями, состоится на родине певца.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Благотворительный концерт в память о Дмитрии Хворостовском, организованный его семьей и друзьями, состоится 26 августа на родине певца в Красноярске. Об этом сообщили в Русфонде.

На площади у Большого концертного зала краевой филармонии выступят ведущие солисты мировых оперных сцен – друзья Дмитрия Хворостовского, которые в память о нем согласились принять участие в концерте без гонораров. Среди них: Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Стивен Костелло, Айгуль Ахметшина, Борислав Струлев. Концерт пройдет в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра, дирижировать будет Константин Орбелян.

Также планируются выступления солистов Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского – Дарьи Фроловой, Севастьяна Мартынюка, Дениса Гречишкина, Павла Анциферова – и студентов Красноярского института искусств, где в свое время учился великий певец.

Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

Проект "Дмитрий Хворостовский и друзья – детям" всемирно известный баритон создал вместе с супругой Флоранс, друзьями Павлом Астаховым, Василием и Татьяной Пегановыми и Русфондом.

Флоранс Хворостовская: "Друзья, мы долго молчали. Это было время осознания, принятия и скорби. Но важность общего дела, ради которого мы вместе собрались, дела, начатого Дмитрием при жизни, большая ответственность за судьбы детей мотивируют нас продолжить эту миссию. Наша цель – сформировать гражданскую ответственность общества перед самыми незащищенными, беспомощными членами: нашими детьми, которым особенно трудно. Мы будем просить помощи для них у наших друзей и будем делиться тем, что есть у нас, – общением с талантом, творчеством наших друзей. Мы с гордостью анонсируем первый концерт памяти Дмитрия Хворостовского на его малой родине, в Красноярске. Он состоится 26 августа, на площади Мира. Ждем вас, друзья, и приглашаем принять участие в подготовке этого события".

Все собранные средства будут направлены на оказание помощи тяжелобольным детям.

Первый благотворительный концерт "Хворостовский и друзья – детям" состолся в 2014 году в Кремле, следующий прошел через год в Уфе, затем, в 2016 году — в Большом театре. Благодаря этим концертам более 46,5 млн руб. было перечислено на лечение 113 детей.

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