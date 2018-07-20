Интернет-пользователи могут выбрать лучшие фотографии о благотворительности

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В интернете стартовало онлайн-голосование проекта "ОБЪЕКТИВная благотворительность" — главного в России фотоконкурса о филантропии. Цель конкурса — разрушить стереотипы о благотворительности и показать, какой интересной и многогранной она может быть, сообщили организаторы — Ассоциация "Форум доноров".

Гонки на оленьих упряжках, студия хора и вязания для гатчинских активных пенсионеров, инклюзивные экскурсии и спектакли, пермский аналог БиблиоНочи – "БиблиоКотики", садовый фестиваль для пожилых, профориентационные каникулы – все это благотворительность. "Форум Доноров" уже семь лет собирает яркие, трогательные фотографии и сопровождающие их короткие истории из жизни фондов, общественных организаций, компаний, а с прошлого года организует фотовыставки победителей в регионах России и за рубежом. Интернет-пользователям предлагается принять участие в формировании "лица российской благотворительности" 2018 года и выбрать среди более, чем 200 фотографий те, которые станут частью дальнейших фотовыставок.

Проголосовать можно до конца августа, проставив "лайки" под понравившимися фотоисториями в facebook, Вконтакте или Google Фото. Параллельно с онлайн-голосованием заявки оценивает экспертное жюри: фотографы, фотожурналисты, редакторы, медиа-менеджеры.

Первыми фотоистории финалистов увидят москвичи. Благодаря поддержке Комитета общественных связей г. Москвы с 1 сентября в каждом округе столицы откроется уличная выставка с лучшими работами конкурсантов. А начиная с октября фотовыставку смогут увидеть жители и гости Екатеринбурга, Новосибирска, Южно-Сахалинска и других городов.