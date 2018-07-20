Московский фестиваль волонтеров пройдет 21 июля в саду «Эрмитаж»

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. IV ежегодный "Московский фестиваль волонтёров" состоится 21 июля в саду "Эрмитаж". Как сообщили организаторы – общественная организация "Доступ открыт" — вход на фестиваль свободный, начало в 12:00.

Фестиваль призван развивать волонтерское движение, поддерживать некоммерческие организации, привлекать жителей и гостей столицы к волонтерской деятельности и помощи другим людям, популяризировать корпоративную социальную ответственность бизнеса.

В этом году в фестивале примут участие более тридцати благотворительных и социально-ориентированных организаций: благотворительные фонды "Старость в радость", "Разные люди – рок-музыканты помогают детям", АНО "Выбор родителей", проект "3D: Делаем Добрые Дела", Московское региональное отделение ВОД "Волонтёры-медики" и многие другие.

Участниками концерта станут Евгений Феклистов (гр. "Конец фильма"), Руслан Масюков (финалист проекта "Фабрика звезд"), хедлайнер фестиваля – группа "Мара".

Участники фестиваля приготовили для гостей интерактивную программу. Это художественные выставки, фото-галерея, квест "БезГраничные возможности", спектакль "Мобильного Театра Сказок", разнообразные мастер-классы, уроки оказания первой помощи и даже дефиле адаптивной модной одежды для людей с инвалидностью от компании.