"Тот, кто сыт в то время, когда его сосед голоден, не из нас"

«Тот, кто сыт в то время, когда его сосед голоден, не из нас»

«Тот, кто сыт в то время, когда его сосед голоден, не из нас»

Одним из самых активных исламских центров России, наиболее обширно реализующих благотворительные и социально ответственные проекты, по праву считается духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ). Любопытно, что на днях эту сферу деятельности в муфтияте выделили даже в отдельное самостоятельное направление работы — социального развития, что, безусловно, означает еще большее акцентирование внимания к проблемам социально незащищенных и наиболее уязвимых категорий населения — женщин и детей, молодежи и пожилых людей. Для чего — рассказывает глава мусульман Татарстана Камиль Самигуллин.

– Камиль хазрат, о проблемах развития благотворительности в мусульманской умме вы говорили еще в 2013 году, когда вас избрали муфтием РТ. Сегодня эта область деятельности ДУМ РТ вышла далеко за свои рамки, системно охватив многие другие социально значимые задачи. Почему религиозная организация, основной целью которой должно быть регулирование и аккумуляция процессов в мусульманской среде, принимает на себя решение этих вопросов? Неужели все мечети построены?!

— Пророк Мухаммад сказал: "Тот, кто сыт в то время, когда его сосед голоден, не из нас". На мусульман возложена ответственность в помощи нуждающимся, Аллах велит нам заботиться о бедных и неимущих. Наши главные байрамы — Ураза и Курбан — отражают самую суть ислама: быть милосердными.

Мусульмане должны приносить пользу тому обществу, в котором они живут, — с таким посылом мы взялись за реализацию направления социального развития. Оно включает в себя сразу несколько сфер — благотворительность, молодежную политику и работу по вопросам женщин и семьи.

В конечном итоге синергия от слияния этих направлений в один общий сектор позволяет нам эффективно разрушать стереотипы об исламе, пропагандировать его истинные традиции, сохранять общечеловеческие ценности, в том числе семейные, воспитывать подрастающее поколение и общество. А лучшее воспитание — это личный пример. Тем более что традиции меценатства исторически всегда были очень крепкими среди российских мусульман.

– А сегодня мусульмане насколько отзывчивы к благотворительности?

— Особенность социального служения заключается в том, что в отличие от прочих сфер деятельности социально значимые инициативы требуют от человека еще и специальных знаний и навыков. Поэтому реализацией благотворительных инициатив ДУМ РТ занимается благотворительный фонд "Закят", который в этом году отмечает свое 20-летие.

Он был создан для сбора и распределения средств закята (один из пяти столпов ислама, обязательный ежегодный налог). Основные векторы — социальная защита тяжелобольных детей, одиноких матерей и многодетных семей, пожилых людей и неимущих, инвалидов.

– Но все же во время священного поста Рамадан активность явно повышается?

— Несомненно. И во время месяца Рамадан, и во время Курбан-байрама и Ураза-байрама. Например, в 2017-м тысячи людей, десятки мусульманских учебных заведений и социальных учреждений были обеспечены мясом десяти тысяч жертвенных животных, четыреста семей обеспечили продуктовыми наборами, почти полутора тысячям нуждающимся выдана одежда и обувь, порядка трех тысяч бездомных были накормлены на благотворительных обедах. Большим подспорьем для нуждающихся также являются сборы ушр-садаки. Это такая известная татарская традиция, и мы решили ее возродить.

– А республиканский ифтар (религиозное разговение) — тоже, как понимаем, традиция?

— Самый крупный социальный проект муфтията! В этом году он в шестой раз собрал всего около десяти тысяч мусульман. В нем приняли участие многодетные и малообеспеченные семьи, люди с ограниченными физическими возможностями, сироты.

Что касается активности населения в благотворительности, то я бы разделил вопрос на две части: садака и закят. Мы наблюдаем увеличивающиеся объемы сборов садаки, но констатируем, что культура выплаты закята в умме пока находится на начальной стадии своего развития.

– Что это значит?

— Например, что лечение тяжелобольных детей оплачивается в основной массе за счет милостыни от неравнодушных мусульман, которые имеют уровень достатка ниже среднего.

– Кстати, у ДУМ РТ есть очень редкий для России опыт по социализации детей с особенностями развития и их родителей. Какие масштабы имеет эта проблема?

— Начну с того, что в рамках соцпрограммы нашего фонда по оказанию помощи детям с особенностями развития два года назад она оказана почти сорока тяжелобольным детям, а в 2017 году их число выросло почти до шестидесяти. А за полгода 2018-го поддержку уже получили 34 ребенка. Очень надеемся, что к концу года эта цифра удвоится.

Большинство из этих детей имеют диагноз ДЦП и считается неизлечимым. Это правда, к сожалению. Такие дети никогда не станут спортсменами.

– Но ведь, Камиль хазрат, люди с ограниченными возможностями тоже добиваются результатов, например на Паралимпиаде.

— Именно. Надо ими заниматься и развивать физические возможности. Мы не ставим перед собой цель избавить их от этой болезни. Важно привить этим детям самостоятельные навыки: научить сидеть, ходить, есть, говорить…

Но по мере оказания им помощи, а она, как правило, требуется, не разовая, а систематическая, мы обнаружили еще одну проблему — социализацию этих детей и их родителей.

– Поэтому возник новый проект?

— Да, центр для детей с особенностями и их родителей. Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества.

Работа центра в первую очередь направлена на профилактику "родительского выгорания" — на сегодняшний день наблюдается острый дефицит внимания общества к детям-инвалидам и их собственная изолированность от окружающего мира. При этом родители этих детей нуждаются в социализации не меньше, чем они сами. Ведь когда врачи ставят диагноз ребенку, его автоматически получает и мама. Поэтому социализация нужна в равной степени и детям, и их родителям.

Центр посещают полные, неполные, приемные семьи с детьми-инвалидами в возрасте от 3 до 27 лет с разной степенью самообслуживания. Здесь опытные педагоги и воспитатели помогают им адаптироваться в общество, обогатить свой опыт в различных видах деятельности. Если можно сказать, самовыразиться и развивать свою личность.

Если для детей организуются занятия по ИЗО, музыкотерапии, творческие мастер-классы, сказкотерапии, общей физической подготовке, то одновременно с этим их мамы занимаются фитнесом, танцетерапией, швейным делом.

– В реализации этого и других социальных проектов ДУМ РТ принимают участие волонтеры. Как удается их привлечь?

— Работа с молодёжью — это неотъемлемая часть целостной политики исламского центра. Она представляет собой систему мер по воспитанию, сплочению, повышению уровня образования, укреплению веры. Нам удалось сформировать в Татарстане мусульманское молодежное волонтерское движение, что позволяет готовить кадровый резерв.

К примеру, только в 2018 году к организации республиканского ифтара было привлечено около четырехсот волонтеров. Впрочем, сегодня ни одно мероприятие духовного управления не обходится без помощи "молодежного крыла": будь то ежегодный Болгар жыены или месячник по борьбе с экстремизмом. При этом парни и девушки активно участвуют в реализации социнициатив в первую очередь ради довольства Всевышнего — для любого мусульманина это является высшей наградой.А вообще, эффективная и продуманная молодежная политика является одним из главных залогов успешного развития мусульманской уммы.

– Как с точки зрения ислама предпочтительно отдавать милостыню — из рук в руки или через благотворительные фонды?

— Одно из изречений нашего пророка гласит так: "Подавайте милостыню, ибо поистине настанут для вас такие времена, когда человек будет искать, кому бы подать её, но не найдёт никого, кто бы её принял, а тот, кому он станет предлагать это, скажет: "Если бы ты принёс свою милостыню вчера, я бы принял её, а сегодня я в ней не нуждаюсь".

Другими словами, человек, оказавшийся в непростой ситуации, часто нуждается не в получении милостыни, а больше в ее подаче. Ведь, протянув руку помощи нуждающемуся, мы обретаем надежду на прощение Всевышнего, на ниспослание благодати и облегчения.

В то же время в исламе не приветствуется давать милостыню "из рук в руки".

– Почему?!

— Дабы исключить признательность, с одной стороны, и попрекание — с другой. Это то, что уничтожает садаку (милостыню). Поэтому наиболее близким по духу ислама является помощь через благотворительные фонды. Получая помощь через них, нуждающиеся не знают о своем подаятеле, а благотворитель не попрекает никого своей помощью.

В любом случае в каждом деле важен профессиональный подход. Например, в нашем фонде "Закят" проводим анализ ситуации всех наших подопечных и контролируем расходование средств. А это как раз то, что так беспокоит многих благотворителей: дойдут ли средства до адресата и справедливо ли он их получает вообще?

Это наша работа — изучить ситуацию нуждающегося (действительно ли ему необходима помощь) и проконтролировать расходы. Ну что поделать, если диагнозы беспощадно устанавливают цену детской жизни?! Если болезнь требует только деньги?! Родители этих деток не просят свернуть горы. Они и сами готовы это сделать, только их детям это не поможет. Тяжелобольным детям в данной ситуации помогут деньги. Но, с другой стороны, это одновременно и благо, ведь иногда бывают бессильны и деньги.