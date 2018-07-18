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Жизнь без преград

Фестиваль по парашютному спорту среди инвалидов пройдет в России в июле

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© Фото предоставлено Всероссийским обществом инвалидовIII Международный спортивный фестиваль по парашютному спорту среди инвалидов «HANDI FLY International Challenge 2018»III Международный спортивный фестиваль по парашютному спорту среди инвалидов «HANDI FLY International Challenge 2018»
© Фото предоставлено Всероссийским обществом инвалидов

С 25 по 29 июля в Рязанской области (Шиловский район), на базе авиаклуба  "Крутицы", пройдет III Международный спортивный фестиваль по парашютному спорту среди инвалидов  "HANDI FLY International Challenge  2018" в рамках проекта "Небо, открытое для всех". Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации.

Организаторы фестиваля —  Российский спортивный союз инвалидов (РССИ) и  Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) при поддержке Фонда президентских грантов РФ. Партнерами фестиваля являются  Федерация парашютного спорта Франции (ФПСФ), Федерация  парашютного спорта России и ДОСААФ при содействии Правительства Рязанской области и Воздушно-десантных войск РФ.Цель фестиваля – привлечь внимание широкой общественности к практике работы в России по реабилитации инвалидов с использованием возможностей парашютного спорта способствовать укреплению международного сотрудничества. Движение "HANDI FLY" зародилось во Франции, его   основатель – Федерация парашютного спорта Франции.

В фестивале примут участие более 120 участников с инвалидностью из 10 стран, в том числе представители Франции, Швеции, Греции, Турции, Македонии, Белоруссии, Азербайджана. В составе делегации из Франции 31 человек. Более 50 человек представят российскую команду: Ксения Безуглова, "Мисс Мира" 2012 года; Евгений Смирнов, чемпион России по брейк-дансу; Егор Фирсов, член паралимпийской сборной России по гребле; инвалиды войны в Афганистане и Чечне  и другие участники с инвалидностью.

В рамках фестиваля выступит сборная России по парашютной групповой акробатике спортсменов с инвалидностью под руководством Лидии Ардасеновой, а также военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ. Волонтерами   фестиваля станут представители  Клуба юных десантников.

Флюр Нурлыгаянов, первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов, президент Российского спортивного союза инвалидов: "Мы очень рады, что III Международный фестиваль HANDI FLY  проводится в России, и сможет  объединить людей с инвалидностью из разных стран. Фестиваль призван способствовать  укреплению международного сотрудничества, обмену опытом по созданию доступной среды  для инвалидов в парашютном спорте. Несмотря на то, что фестиваль – это соревнования между различными участниками,  главный результат — не полученные баллы, а та атмосфера дружбы и сотрудничества межу участниками и воспоминания, которые сохранятся на всю жизнь".

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