Фестиваль по парашютному спорту среди инвалидов пройдет в России в июле

С 25 по 29 июля в Рязанской области (Шиловский район), на базе авиаклуба "Крутицы", пройдет III Международный спортивный фестиваль по парашютному спорту среди инвалидов "HANDI FLY International Challenge 2018" в рамках проекта "Небо, открытое для всех". Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации.

Организаторы фестиваля — Российский спортивный союз инвалидов (РССИ) и Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) при поддержке Фонда президентских грантов РФ. Партнерами фестиваля являются Федерация парашютного спорта Франции (ФПСФ), Федерация парашютного спорта России и ДОСААФ при содействии Правительства Рязанской области и Воздушно-десантных войск РФ.Цель фестиваля – привлечь внимание широкой общественности к практике работы в России по реабилитации инвалидов с использованием возможностей парашютного спорта способствовать укреплению международного сотрудничества. Движение "HANDI FLY" зародилось во Франции, его основатель – Федерация парашютного спорта Франции.

В фестивале примут участие более 120 участников с инвалидностью из 10 стран, в том числе представители Франции, Швеции, Греции, Турции, Македонии, Белоруссии, Азербайджана. В составе делегации из Франции 31 человек. Более 50 человек представят российскую команду: Ксения Безуглова, "Мисс Мира" 2012 года; Евгений Смирнов, чемпион России по брейк-дансу; Егор Фирсов, член паралимпийской сборной России по гребле; инвалиды войны в Афганистане и Чечне и другие участники с инвалидностью.

В рамках фестиваля выступит сборная России по парашютной групповой акробатике спортсменов с инвалидностью под руководством Лидии Ардасеновой, а также военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ. Волонтерами фестиваля станут представители Клуба юных десантников.

Флюр Нурлыгаянов, первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов, президент Российского спортивного союза инвалидов: "Мы очень рады, что III Международный фестиваль HANDI FLY проводится в России, и сможет объединить людей с инвалидностью из разных стран. Фестиваль призван способствовать укреплению международного сотрудничества, обмену опытом по созданию доступной среды для инвалидов в парашютном спорте. Несмотря на то, что фестиваль – это соревнования между различными участниками, главный результат — не полученные баллы, а та атмосфера дружбы и сотрудничества межу участниками и воспоминания, которые сохранятся на всю жизнь".