В Подмосковье появится детский областной хоспис

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. До конца этого года в Московской области появится детский областной хоспис, соответствующее распоряжение подписал на прошлой неделе губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба санкт-петербургского Детского хосписа.

Подмосковный хоспис будет принимать маленьких пациентов с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. В круглосуточном стационаре смогут одновременно находиться 10 семей.

В настоящее время в хосписе, расположенном в бывшей усадьбе Пржевальского на берегу озера в селе Константиново Домодедовского района, завершаются отделочные работы.

Детский хоспис в Московской области станет центром выездной службы паллиативной помощи, координирующим работу всех выездных служб паллиативной помощи детям, открытых в пяти районах Московской области. Бригады врачей, медсестер и психологов будут оказывать паллиативную помощь детям и их семьям на дому на всей территории Московского региона. Концепция выездной паллиативной помощи пациентам на дому была реализована министерством здравоохранения Московской области совместно с экспертным сообществом.

Паллиативная помощь направлена не только на решение медицинских вопросов, она решает задачу повышения качества жизни пациента хосписа и его семьи.

Создание Детского хосписа в Домодедове стало возможным благодаря объединению усилий государства, благотворителей и санкт-петербургской автономной некоммерческой организации "Детский хоспис" — первым учреждением паллиативной помощи детям в России, созданным в 2003 году. Санкт-петербургский Детский хоспис содействует развитию паллиативной помощи детям по всей стране. Его опыт был использован при создании Детского хосписа в Московской области.

Руководитель и основатель санкт-петербургского Детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко как эксперт по паллиативной помощи детям был приглашен в 2013 году губернатором С.К.Шойгу в Московскую область. Именно с 2013 года начала создаваться система помощи тяжелобольным детям, живущим в Подмосковье.