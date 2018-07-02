Спорт для всех: как повысить мотивацию людей с инвалидностью

Благотворительный фонд "Спорт для жизни" стал инициатором проведения 28 июня в Общественной палате РФ круглого стола, посвященного проблемам вовлечения в спорт людей с инвалидностью. Эксперты сферы — представители НКО, общественных организаций, заинтересованных ведомств — рассказали о своей работе, обсудили проблемы и предложили возможные их решения.
Марина Лепина специально для проекта "Социальный навигатор"
69% детей с инвалидностью не занимаются спортом, 74% родителей таких детей не имеют информации о спортивных возможностях для их детей. Среди причин, по которым их дети не занимаются спортом, 85% родителей отмечают отсутствие секций. Такие цифры, по результатам мониторинга Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ), привела Елена Багарадникова, исполнительный директор РОО помощи детям с РАС "Контакт", член совета МГАРДИ.
Анастасия Плетминцева, директор фонда "Спорт для жизни", рассказала о том, как непросто пробивать дорогу в спорте людям с инвалидностью. Сейчас у фонда 125 подопечных из разных регионов страны. Основные программы фонда — проект "Марафон в темноте", в рамках которого незрячие люди при поддержке волонтеров занимаются бегом, и "Большой спорт", подопечные которого участвуют в соревнованиях различного уровня, — ставят перед собой амбициозные задачи. Среди участников проекта — единственные в России слепоглухой триатлет и незрячая триатлетка.
Однако люди с инвалидностью, пытаясь включить в свою жизнь спорт, сталкиваются с проблемами. Если секции еще как-то поддерживают ребенка с инвалидностью в занятиях спортом, то после 18 лет он внезапно оказывается неинтересен тренерам. Люди с инвалидностью в итоге теряют веру в себя и мотивацию. Финансовые затраты — тоже проблема.
Прохождение обследований в спортдиспансере для взрослых инвалидов теперь платное, заметила Анастасия Плетминцева, на многочисленных забегах инвалидам не всегда дают бесплатные слоты. Елена Багарадникова отметила отсутствие доступной для инвалидов среды в различных спортивных сооружениях, например бассейнах. Ольга Котова, руководитель спортивного отдела РООИ "Перспектива", рассказала, что школы даже при желании вовлечь ребенка с инвалидностью в спорт сталкиваются со сложностями, с невозможностью заказать нужное снаряжение, а преподаватели физкультуры часто не умеют работать с такими юными спортсменами. Светлана Самара, президент МОО МПЭСЦ "Метелица", заметила в свою очередь что не хватает поддержки не только федеральных ведомств, но и местных властей: исчезла традиция развивать дворовой спорт, управы и муниципалитеты не идут навстречу.
В развитии массового спорта могут помочь парки, инфраструктура которых сейчас активно развивается. Алексей Савлуков, председатель фонда помощи и социальной адаптации инвалидов "Качество жизни", рассказал о своем опыте такого взаимодействия: его фонду удалось наладить сотрудничество с парком "Сокольники", открыв бесплатную секцию по следж-хоккею, а также по катанию на хэнд-байках. Участники дискуссии поддержали идею вовлечения парков и зон отдыха в развитие массового спорта, в том числе спорта для инвалидов. Елена Истягина-Елисеева, зампред комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, призвала Министерство спорта и Министерство культуры объединить свои усилия в этом вопросе.
Прозвучали также предложения о внесении изменений в законодательство, которые бы обеспечили людям с инвалидностью возможность заниматься физкультурой и спортом. Предложения, которые будут включены в резолюцию по итогам круглого стола, будут направлены в органы власти.
Общественная палата будет следить за тем, чтобы мнение профессиональной общественности, экспертного сообщества, непосредственно людей с инвалидностью было услышано в наших ведомствах и все пожелания были учтены", — подчеркнула Елена Истягина-Елисеева, напомнив, что сейчас в стране разрабатывается новая стратегия развития культуры и спорта до 2030 года. Замечания и предложения участников круглого стола будут актуальны.
Благотворительный фонд "Спорт для жизни", Общественная палата РФ и участники дискуссии приняли решение о продолжении диалога в подобном формате при поддержке Общественной палаты РФ.