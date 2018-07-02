Спорт для всех: как повысить мотивацию людей с инвалидностью

Благотворительный фонд "Спорт для жизни" стал инициатором проведения 28 июня в Общественной палате РФ круглого стола, посвященного проблемам вовлечения в спорт людей с инвалидностью. Эксперты сферы — представители НКО, общественных организаций, заинтересованных ведомств — рассказали о своей работе, обсудили проблемы и предложили возможные их решения.

Марина Лепина специально для проекта "Социальный навигатор"

69% детей с инвалидностью не занимаются спортом, 74% родителей таких детей не имеют информации о спортивных возможностях для их детей. Среди причин, по которым их дети не занимаются спортом, 85% родителей отмечают отсутствие секций. Такие цифры, по результатам мониторинга Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ), привела Елена Багарадникова, исполнительный директор РОО помощи детям с РАС "Контакт", член совета МГАРДИ.

"В спорте есть цель. Этот опыт на качественном уровне меняет человека и помогает ему качественно улучшать свои другие сферы жизни, сделать рывок", — заметила учредитель фонда "Спорт для жизни" Юлия Толкачева, опытный спортсмен, обладательница титула IRONMAN. Юлия когда-то тоже перенесла серьезную травму позвоночника и знает по своему опыту, как спорт может поддержать и открыть второе дыхание.

Анастасия Плетминцева, директор фонда "Спорт для жизни", рассказала о том, как непросто пробивать дорогу в спорте людям с инвалидностью. Сейчас у фонда 125 подопечных из разных регионов страны. Основные программы фонда — проект "Марафон в темноте", в рамках которого незрячие люди при поддержке волонтеров занимаются бегом, и "Большой спорт", подопечные которого участвуют в соревнованиях различного уровня, — ставят перед собой амбициозные задачи. Среди участников проекта — единственные в России слепоглухой триатлет и незрячая триатлетка.

Однако люди с инвалидностью, пытаясь включить в свою жизнь спорт, сталкиваются с проблемами. Если секции еще как-то поддерживают ребенка с инвалидностью в занятиях спортом, то после 18 лет он внезапно оказывается неинтересен тренерам. Люди с инвалидностью в итоге теряют веру в себя и мотивацию. Финансовые затраты — тоже проблема.

Прохождение обследований в спортдиспансере для взрослых инвалидов теперь платное, заметила Анастасия Плетминцева, на многочисленных забегах инвалидам не всегда дают бесплатные слоты. Елена Багарадникова отметила отсутствие доступной для инвалидов среды в различных спортивных сооружениях, например бассейнах. Ольга Котова, руководитель спортивного отдела РООИ "Перспектива", рассказала, что школы даже при желании вовлечь ребенка с инвалидностью в спорт сталкиваются со сложностями, с невозможностью заказать нужное снаряжение, а преподаватели физкультуры часто не умеют работать с такими юными спортсменами. Светлана Самара, президент МОО МПЭСЦ "Метелица", заметила в свою очередь что не хватает поддержки не только федеральных ведомств, но и местных властей: исчезла традиция развивать дворовой спорт, управы и муниципалитеты не идут навстречу.

© РИА Новости / Владимир Астапкович 69% детей с инвалидностью не занимаются спортом, 74% родителей таких детей не имеют информации о спортивных возможностях для их детей © РИА Новости / Владимир Астапкович 69% детей с инвалидностью не занимаются спортом, 74% родителей таких детей не имеют информации о спортивных возможностях для их детей

В развитии массового спорта могут помочь парки, инфраструктура которых сейчас активно развивается. Алексей Савлуков, председатель фонда помощи и социальной адаптации инвалидов "Качество жизни", рассказал о своем опыте такого взаимодействия: его фонду удалось наладить сотрудничество с парком "Сокольники", открыв бесплатную секцию по следж-хоккею, а также по катанию на хэнд-байках. Участники дискуссии поддержали идею вовлечения парков и зон отдыха в развитие массового спорта, в том числе спорта для инвалидов. Елена Истягина-Елисеева, зампред комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, призвала Министерство спорта и Министерство культуры объединить свои усилия в этом вопросе.

Анна Хрястунова, помощник руководителя аппарата Общественной палаты РФ, председатель вологодской региональной общественной организации молодых инвалидов "Ареопаг", напомнила, что возможности инвалидов в регионах еще более ограничены: зачастую здесь вообще нет доступных для них спортивных секций. Руководитель "Ареопага" предложила провести при поддержке комитета по социальной политике Общественной палаты РФ мониторинг, чтобы проанализировать доступную среду площадок для занятий адаптивным спортом и вообще их наличие.

Прозвучали также предложения о внесении изменений в законодательство, которые бы обеспечили людям с инвалидностью возможность заниматься физкультурой и спортом. Предложения, которые будут включены в резолюцию по итогам круглого стола, будут направлены в органы власти.

Общественная палата будет следить за тем, чтобы мнение профессиональной общественности, экспертного сообщества, непосредственно людей с инвалидностью было услышано в наших ведомствах и все пожелания были учтены", — подчеркнула Елена Истягина-Елисеева, напомнив, что сейчас в стране разрабатывается новая стратегия развития культуры и спорта до 2030 года. Замечания и предложения участников круглого стола будут актуальны.

Благотворительный фонд "Спорт для жизни", Общественная палата РФ и участники дискуссии приняли решение о продолжении диалога в подобном формате при поддержке Общественной палаты РФ.