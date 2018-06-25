В саратовской школе для одаренных детей завершилась творческая смена

В Саратовской школе для одаренных детей завершилась творческая смена

В Саратовской школе для одаренных детей завершилась творческая смена

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Седьмая межрегиональная творческая смена школа для одаренных детей, молодежи и преподавателей "Волжская радуга — 2018" прошла в Марксовском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба благотворительного фонда "САФМАР".

Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы "Культура России". 142 учащихся детских школ искусств из 11 муниципальных районов области и города Саратова стали участниками трех направлений проекта: уже традиционных — "Инструментальное исполнительство (духовые и ударные инструменты)", "Изобразительное искусство" и открывшегося впервые — "Театральное искусство".

К работе в творческой школе традиционно привлекаются деятели культуры, профессора, доценты, ведущие преподаватели организаций высшего и среднего профессионального образования страны.

Основу специально разработанных программ для участников творческой школы составляют мастер-классы и открытые уроки, позволяющие учитывать индивидуальное развитие и потенциальные возможности каждого ученика, а также коллективные формы работы.

Итогом седьмой творческой смены стала выставка работ юных художников, а также красочный музыкальный спектакль, поставленный по сказке Евгения Шварца "Золушка". Завершился праздник искусства выступлением на открытой площадке "Ровесник" учеников детских школ искусств, а также сводного духового оркестра под управлением известного музыканта и дирижера, доцента кафедры военно-оркестровой службы Военного университета Министерства обороны РФ Василия Цицанкина.