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Жизнь без преград

Девятый и душевный: известны участники "Душевного Bazar’a – 2018"

15:3525.06.2018
(обновлено: 16:16 25.06.2018)
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© РИА Новости / Александр УткинНа ярмарке Душевный Ваzar традиционно проводятся мастер-классы, благотворительные забеги и марафоны, конкурсы и другие развлечения, сопровождающиеся музыкой и хорошим настроениемНа ярмарке Душевный Ваzar традиционно проводятся мастер-классы, благотворительные забеги и марафоны, конкурсы и другие развлечения, сопровождающиеся музыкой и хорошим настроением
© РИА Новости / Александр Уткин

Определены участники проекта "Душевный Bazar — 2018". Из 70 социальных проектов, заявленных на конкурсный отбор, на главной благотворительной ярмарке страны будет представлено 44.

Отбор участников девятой новогодней благотворительной ярмарки "Душевный Bazar", которая состоится 9 декабря 2018 года, проходил в течение трех месяцев.

Один из них был посвящен встречам команд НКО и социальных предприятий, претендующих на участие в ежегодном проекте "Душевный Bazar" экспертами.

"Я могу сказать, что во многом для представителей третьего сектора проект "Душевный Bazar" — это отличная площадка для развития, для презентации себя, для движения в сторону качества и правильной коммуникации. Поэтому экспертный совет — это такой нормальный и нужный рабочий процесс, который помогает понять, куда двигаться и развиваться", — считает эксперт в области социальных и благотворительных проектов Алексей Газарян.

© РИА Новости / Виталий БелоусовКто "ответит за Душевный Bazar" в 2017 году?
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Кто "ответит за Душевный Bazar" в 2017 году?

В этом году встречи конкурсантов с экспертами проходили в формате action learning (обучение действием). Часть участников получила рекомендации значительно доработать концепции представления в рамках "Душевного Bazar'a" и имела возможность дважды пообщаться с экспертами и получить от них обратную связь. Именно рекомендации экспертов и их оценка стали основой для определения участников благотворительной ярмарки.

Мне кажется, я бесконечно могу говорить о наших подопечных, о важности и ответственном отношении осознанного выбора. Наверное, при подаче заявки и презентации нам нужно было обратить внимание на оформление и какие-то "фишки", отличающие нас от других. И эксперты, безусловно, подали большое количество идей, и если мы не сейчас ими воспользуемся, то в будущем обязательно — для дальнейшего продвижения фонда", — рассказала руководитель центра реабилитации животных "ЮНА" Анастасия Воронина.

На этапе отбора участников "Душевного Bazar'a — 2018" в составе экспертного совета работало 60 человек — руководители НКО с большим опытом участия в проекте, бизнес-тренеры, журналисты, редакторы и руководители медиапроектов, ведущие менеджеры крупных бизнес-компаний — партнеров D-Group.Social.

Татьяна и ее подопечный Михаил возвращаются из магазина с покупками.
© Фото предоставлено РОО "Яблочко"
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"Одно название "Душевный Bazar" говорит о многом. Вот точно так же, с душой и добрым посылом, прошел и наш экспертный совет. Эксперты и команда проекта задавали нужные и правильные вопросы, а все для того, чтобы этот день прошел не просто так, а со смыслом (слоган "Душевного Bazar'a" — "Проведи день со смыслом")", — поделился президент Федерации настольных игр Гунтарс Бралитис.

5 июля в пространстве "Благосфера" пройдет первая организационная встреча с руководителями и координаторами социальных проектов, которые приглашены к участию в "Душевном Bazar'e — 2018". А сама благотворительная ярмарка 9 декабря в московском Гостином дворе. За развитием проекта можно следить на его официальном сайте и в социальных сетях по хэштегам #яотвечаюзаbazar и #ядушевный.

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