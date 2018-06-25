В июле пройдет фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. С 4 по 9 июля 2018 года в Салаватском районе Республики Башкортостан, в районе поселка Новые Каратавлы, пройдет VII Всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов c поражением опорно-двигательного аппарата "Юрюзань-2018". Об этом сообщили во Всероссийском обществе инвалидов.



Ставший уже традиционным фестиваль в Башкирии проводится с целью привлечения людей с инвалидностью к спортивному туризму как активной форме оздоровления и социальной реабилитации, популяризации и дальнейшего развития в России активных видов спорта для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, повышения уровня спортивной подготовки участников.



Организаторами фестиваля "Юрюзань-2018" являются Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) и Российский спортивный союз инвалидов (РССИ) при содействии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Федерации спортивного туризма России и Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортастан. Фестиваль проводится в соответствии с Всероссийским сводным календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов на 2018 год.



В фестивале примут участие 11 команд, состоящих из спортсменов-инвалидов в возрасте от 18 до 60 лет из Кировской, Оренбургской, Тюменской, Челябинской областей, Республик Башкортастан, Татарстан, а также Пермского края. Общее количество спортсменов в этом году составит свыше 120 человек. В рамках фестиваля проводятся соревнования по спортивному туризму на дистанциях: водная, горная, пешеходная и на средствах передвижения.



"Место проведения фестиваля "Юрюзань", где расположены красивейшие горы и курорт "Янган-Тау", протекают река Юрюзань и минеральный источник Кургазак, уже само по себе несет мощный заряд энергии, благотворно влияющий на любого человека. Основная цель нашего фестиваля – привлечь людей с инвалидностью к занятиям спортом, физической активности. Во время соревнований происходит выработка психологической и физической выносливости, укрепляется воля и уверенность в себе. Туризм для людей с инвалидностью – это мощная реабилитация, возможность общения и получения незабываемых эмоций и впечатлений", — отметил первый заместитель председателя ВОИ, президент РССИ Флюр Нурлыгаянов.