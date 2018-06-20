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Жизнь без преград

Танцы для равных: в Москве прошел марафон «Лучшие друзья»

17:0720.06.2018
(обновлено: 17:29 20.06.2018)
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© Фото предоставлено БФ "Лучшие друзья"Танцы для равных: в Москве прошел марафон Лучшие друзьяТанцы для равных: в Москве прошел марафон Лучшие друзья
© Фото предоставлено БФ "Лучшие друзья"

"Серых будней" на самом деле не бывает. Каждый день способен превратиться в волшебное разноцветное событие — если мы этого захотим. Однажды, семь лет назад, РООИ "Перспектива" и фонд "Лучшие друзья" очень захотели устроить вот такой праздник для своих друзей. Тем более что, как отмечает директор "Перспективы" Денис Роза, все праздники и раньше непременно заканчивались танцами. Друзей много, поэтому и событие получилось масштабным и красочным. Так и появился благотворительный танцевальный марафон "Лучшие друзья".

Людмила Полонская специально для "Социального навигатора"

Шло время, мероприятие меняло формат, становилось все более звездным и всеобъемлющим. Теперь это восемь часов самой модной музыки, танцевальных ритмов в режиме нон-стоп, выступлений артистов и послов фонда "Лучшие друзья", творческих мастер-классов, лотерей и еще множества всего интересного.

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© Фото предоставлено БФ "Спорт для жизни"
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…Большой танцпол был наполнен положительными эмоциями. Буквально каждый участник, перекрикивая громкую музыку, говорил о том, какой заряд бодрости он получает, как радостно ему погружаться в общую волну движения, самозабвенно отдаваться пламенному ритму. Однако главная идея марафона не только развлечение. За ним стоит идея: на танцполе все равны, каждый человек, будь он с инвалидностью или без, молодой или в возрасте, русский или иностранец, становится частичкой единого рисунка танцевальной мозаики. Различия куда-то уходят, барьеры непонимания рушатся, хочется улыбаться каждому рядом стоящему и обниматься с совершенно незнакомыми…

А если кому-то в жизни не представился шанс научиться танцевать, то это не беда. Можно научиться прямо здесь, без отрыва от танцпола — у таких заводных хореографов, как Алексей Яценко (Леша Кот), преподавателей школы Евгения Папунаишвили, Алины Шадриной, Александра Ефимова и Анны Ковтун. Гости танцевали в самых разных стилях: афро, дэнсхол, сальса, латина, зумба.

"Это необычное мероприятие, — говорит Катя Мяченкова, "универсальный волонтер" фонда "Лучшие друзья" (так она представилась). — Сначала кажется, что устаешь, но выходишь из зала на позитиве. Танец отвечает основной идее нашего фонда: чтобы люди с инвалидностью и без дружили и общались. Мне нравится, что у нас не существует никаких ограничений — вот это только для детей, а вот это для взрослых. Неважно, кто подключается к общему веселью, семилетний малыш или бабушка, которая его привела, никто никому не скажет: а ты-то куда лезешь… У меня как у волонтера работы через край, я везде, где нужна помощь. Но время от времени я тоже бегу на танцпол или рисую на лице прикольный аквагрим — надо же устраивать себе отдых…"

© Фото предоставлено БФ "Лучшие друзья"Различия куда-то уходят, барьеры непонимания рушатся, хочется улыбаться каждому рядом стоящему и обниматься с совершенно незнакомыми.
© Фото предоставлено БФ "Лучшие друзья"
Различия куда-то уходят, барьеры непонимания рушатся, хочется улыбаться каждому рядом стоящему и обниматься с совершенно незнакомыми.

Вообще слово "помощь" звучало в этот день много раз из уст разных людей. Не забудем, что марафон ведь благотворительный: средства, собранные от пожертвований и продажи лотерейных билетов, пойдут на реализацию программ по социализации людей с нарушениями развития. Да и популярные артисты, такие как Владимир Левкин, Лена Князева, Ив Набиев, MASHA, Даниэль Энрике, Юлия Пак, Миша Майер, STEFF-A, группа "Нервы" и, конечно, посол дружбы фонда "Лучшие друзья" Глюк'оZа пришли сюда по доброй воле.

"Танцевальная публика в принципе одинакова в любой стране мира, — убежден диджей группы Swanky Tunes Станислав Зайцев. — Неважно, кто слушает нашу музыку, все просто хотят танцевать, двигаться, быть частью пестрой шумной толпы. Мы входим в сотню лучших диджеев мира, представляем Россию на международной музыкальной арене и, когда нас просят поддержать благотворительные проекты, мы никогда не отказываемся. Но лично я не люблю разделение на людей с инвалидностью и без, для нас, музыкантов, существуют только люди. Хорошо, что есть такие дни, когда можно не думать о завтрашнем дне и сконцентрироваться на приятных внутренних ощущениях".

Татьяна и ее подопечный Михаил возвращаются из магазина с покупками.
© Фото предоставлено РОО "Яблочко"
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Владимир Левкин, бывший участник популярной поп-группы "На-На", вышел на сцену не один, а вместе с семьей — женой Марусей и дочкой Никой. "Здесь самые искренние зрители — они танцуют, встречают, подпевают, и это дорогого стоит, — сказал он. — Я считаю, что государству следует поддерживать благотворителей, потому что они не просто делают добрые дела, но и способны обратить внимание на проблемы общества. У меня в год бывает до трехсот мероприятий, связанных с благотворительностью, и я считаю важным привлекать к ним мою семью". Он рассказал о том, что его маленькая дочурка Ника уже сама зарабатывает на съемках в кино и часть денег переводит в разные фонды — не потому, что так велят мама и папа, а по какой-то внутренней потребности. "Я просто люблю помогать, кидаю в ящички детям, которые не могут ходить или у которых нет игрушек", — добавила пятилетняя Ника.

Кстати, в игрушках в этот день недостатка не было, вплоть до самых навороченных. Небольшим взводом роботов командовал волонтер Американского центра в Москве Иван Погорелов, и каждый желающий мог уединиться с планшетом в руках и управлять их движением, звуками и световыми эффектами. А кому-то пришлось по душе изготовление игрушек и других полезных вещей своими руками. Например, многих интересовало загадочное искусство рисования на воде — эбру и рисования на теле — мехенди. У стола художника и руководителя студии "Творчество на равных" Ольги Иркли наблюдался настоящий аншлаг — кому не захочется смастерить кожаную фенечку в чукотском стиле! Ребята и их мамы наперегонки вырезали ножницами северные узоры, а кто-то примерял авторские изделия художницы — кольчуги и шлемы древних русичей. Как, например, участник фонда "Лучшие друзья" Никита Паничев — ему как актеру театральной мастерской фонда "Со-единение" очень нравится фотографироваться с друзьями в атмосферном антураже. "Я каждый год прихожу на марафон и радуюсь тому, как активно мои знакомые проводят время, — сказал он. — Помимо развлечений здесь еще очень много развивающих мастер-классов, а уметь делать что-то руками для таких людей, как мы, очень важно".

© Фото предоставлено БФ "Лучшие друзья"Если кому-то в жизни не представился шанс научиться танцевать, то это не беда. Можно научиться прямо здесь, без отрыва от танцпола.
© Фото предоставлено БФ "Лучшие друзья"
Если кому-то в жизни не представился шанс научиться танцевать, то это не беда. Можно научиться прямо здесь, без отрыва от танцпола.

Если бы на марафоне вручались награды самым подвижным и активным, то Гран-при наверняка бы вручили Наталье Шикуновой — послу Фонда "Лучшие друзья", спортсменке и просто зажигательной и общительной девушке. Она не только танцевала без устали, но и показывала гимнастические трюки — кувыркалась и ходила колесом. "Меня можно назвать уже ветераном марафона, танцую почти с самого начала!

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заряжаюсь энергией от людей и музыки и практически никогда не устаю. Не люблю сидеть дома — жизнь коротка, и надо уловить все яркие впечатления, которые она дает, такова моя жизненная позиция. Я и друзей настраиваю на этот лад", — откровенничает Наташа. "У меня часто болит нога, и я бы, наверное, не пришла в этом году на марафон, — признается ее подруга Яна Алексашкина. — Но Наташа уговорила меня, и я не жалею. Здесь расслабляешься на полную катушку, и хочется хотя бы раз в году почувствовать себя ребенком…"

"Все было живо и интересно, гости много танцевали, посещали мастер-классы, общались друг с другом, получали призы в конкурсах, — подвела итог Денис Роза. — А это значит, что праздник удался. На этом марафоне я заметила много новых участников: музыкантов, ведущих, танцоров. Очень здорово, что о нас узнают все больше и больше людей, которые хотят стать частью ежегодного праздника!"

Впечатления от дискотек и вечеринок — как яркие переводные картинки, которые так любят наклеивать на руки дети. Они часто бледнеют со временем, и от них остается лишь незаметный контур. Но танцевальный марафон — событие особое: идея добра, дружбы, взаимопонимания и помощи друг другу не потускнеет и не сотрется.

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Жизнь без преград
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