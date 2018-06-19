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Жизнь без преград

Помочь войти в социум: как работает сопровождение молодых инвалидов

11:1419.06.2018
(обновлено: 11:18 19.06.2018)
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© Фото предоставлено РОО "Яблочко"Татьяна и ее подопечный Михаил возвращаются из магазина с покупками.Татьяна и ее подопечный Михаил возвращаются из магазина с покупками.
© Фото предоставлено РОО "Яблочко"

Дети с ментальными особенностями, взрослея, все равно часто остаются большими детьми. Без поддержки родителей они не могут жить. Но таких людей важно встроить в общество, чтобы они были, по возможности, самостоятельны. Этому помогает Служба сопровождения, которую сейчас развивает РОО "Яблочко".

"Дело даже не в специальной педагогической подготовке. Надо уметь спокойно воспринимать все странности человека, который рядом с тобой. А еще эта работа, как мне кажется, — возможность для ассистента сопровождения  расширить свои границы, узнать свои новые возможности", — говорит 29-летняя Татьяна Тюрина, которая участвует в проекте сопровождения молодых людей с инвалидностью. Программу сопровождения реализует РОО содействия социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями "Яблочко".

Эта организация, изначально созданная родителями таких детей, уже много лет ведет работу с людьми с ментальными особенностями. На первом этапе проекта сопровождающих подобрали двадцати людям с инвалидностью. В задачи входило провожать ребят на занятия и помогать овладевать социальными навыками.

Сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров и Виталий Король
© Анастасия Кончаковская
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Очень часто люди с ментальными особенностями зависимы от своих родителей – они не самостоятельны. К сожалению, бывает так, что их даже некому вести по жизни, тогда они оказываются в психоневрологических интернатах (ПНИ). При этом содержание инвалида в таких лечебных заведениях, по данным Департамента социальной защиты населения Москвы, обходится государству в среднем в 60 тысяч рублей в месяц.

А обслуживание инвалида на дому с социальным сопровождением может сократить расходы государственного бюджета в два раза. Ведь возможность сопровождения на дому позволит инвалиду остаться жить в привычных для него условиях, а иначе инвалиды будут продолжать пополнять ПНИ. Служба социальной поддержки обеспечивает людям с инвалидностью жизнь дома даже после ухода из жизни их родителей.

Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля
© РИА Новости / Артем Житенев
Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля

Проект РОО "Яблочко" решил развивать программу сопровождения, и сейчас уже сделан первый шаг: у подопечных организации появились провожатые, которые серьезно разгрузили родителей подопечных. Это, на самом деле, непростая работа, поскольку нужно найти индивидуальный подход и расположить к себе человека с ментальными особенностями. Проектом предусмотрена небольшая оплата труда сопровождающих. Но участники говорят, что главное, что их привлекает – профессиональный интерес (если сопровождающие педагоги например), и каждого, — конкретная польза этой работы.

"Я в последнее время четко для себя поняла, что не могу делать какие-то вещи, которые не приносят пользу. А в этой работе мне нравится то, что это сразу заметная реальная помощь и родителям, и этим детям, которым уже больше 18", — говорит Татьяна.

Она сопровождает нескольких своих подопечных (сейчас это Михаил Емельянов и Павел Дитлов, аутисты) на занятия, а еще учит ходить в магазин и делать покупки.

"Мишу в магазине уже знают и любят, он здесь постоянный покупатель, раньше ходил за покупками с мамой. С сотрудниками магазина у него дружеские отношения, и они при случае ему помогут. До конца быть полностью самостоятельным Мише тяжеловато, но Миша очень старательно ко всему подходит", — рассказывает Татьяна. Павел, в отличие от молчаливого Миши,- совсем другой подопечный, он активный, шумный.

"Паша более открытый, не стесняется. Но сопровождающий ему все равно нужен – сначала он один отказывался ходить, ему было некомфортно. Нужно было помочь ему адаптироваться", — поясняет Татьяна.

Пока приходится подсказывать мелочи. Когда нужно купить яблоки, Татьяна напоминает, что фрукты должны быть без бочков. Потом помидоры – нужны не мягкие, крепкие. Татьяна напоминает про срок годности – на это тоже нужно обращать внимание.

Родители молодых людей с инвалидностью очень волнуются за будущее своих детей: сможет ли их ребенок жить самостоятельно? Сопровождение помогает развивать социальные и коммуникативные навыки.

"Раньше такие семьи варились в собственном соку.  А теперь у нас есть поддержка. Сейчас мне уже 63 года, мужа не стало, нет и бабушек, одной тяжело. Проект РОО "Яблочко" нас серьезно разгрузил, — рассказывает Валентина Емельянова, мама Михаила. – Любые занятия с сыном людей со стороны  — это для меня большая помощь. Миша, например, по пути может сесть на лавочку и сидеть, даже если холодно или идет дождь, может заболеть. Он медлительный, сам не может быстро собраться и уйти, поэтому его нужно сопровождать. Ему важен рядом человек, который поможет сосредоточиться, сконцентрироваться на цели".

"Дети наши хоть и большие уже, но это все равно ребенок,  — говорит Ольга Дитлова, мама Павла. – Такого человека нельзя куда-то отправить самостоятельно, его надо сопровождать. Походы в магазин – одна из нужных задумок.  Павел не мог преодолеть свой какой-то блок, и теперь уже стал ходить за покупками самостоятельно. Участие постороннего человека помогает лучше, чем родительское влияние". А еще для людей с ментальными особенностями важны дружеские взаимоотношения, общение, и сопровождающий – это человек, который искренне ими интересуется. Татьяна проводит много времени в разговорах со своими подопечными.

"Мы хотим за время работы проекта отработать модель службы социального сопровождения, — рассказывает Елена Златогуре, руководитель РОО "Яблочко". – Надеемся, что этот опыт можно будет тиражировать в регионы. Думаем, в будущем Служба социального сопровождения расширит свои услуги: это будет не только сопровождение людей с инвалидностью, но и бытовая, социальная, коммуникативная помощь. Мы будем работать по реестру поставщиков социальных услуг Департамента труда и социальной защиты населения Москвы".

Пока, замечает Елена, нет законодательно утвержденных стандартов обслуживания и сопровождения людей с расстройствами психики и поведения. Такие семьи были долгие годы изолированы от общества. Но сейчас люди с инвалидностью активно вовлекаются в социум, учатся, работают, осваивают многие навыки и умения. Им нужна поддержка.

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