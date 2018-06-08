МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Летний лагерь для детей с нарушениями развития открылся на Валдае, сообщили в благотворительном фонде "САФМАР" Михаила Гуцериева. На смену приехали дети с особенностями развития (аутизмом, синдромом Дауна, детским церебральным параличом и т.д.) и их родители.

В рамках проекта на базе лагеря с 1 июня по 30 сентября организуются реабилитационно-образовательные и досуговые мероприятия, в которых примут участие более 700 и особенных, и обычных детей, их родителей, специалистов и добровольцев. Интегративный лагерь — это модель включения особого ребенка в окружающий мир, уникальная возможность решить многие проблемы, получить опыт общения с другими людьми, освоить жизненно важные навыки.

Лагерь Центра лечебной педагогики располагается в живописном уголке Валдайского заповедника, занимая почти 3 гектара. Все участники живут в палатках, а в благоустроенных корпусах готовят и принимают пищу, посещают кружки по интересам, реабилитационные занятия, спектакли и т.д. В лагере ежедневно проводятся походы, игры, группы психологической поддержки для родителей, семинары. Программа интеграции реализуется с привлечением педагогов, психологов, физических терапевтов и других специалистов, а также волонтеров.