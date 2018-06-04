В Удмуртии открылся детский реабилитационный центр

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья открылся в Ижевске в День защиты детей. В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, председатель совета директоров ПАО НК "РуссНефть" и основатель благотворительного фонда "Сафмар" Михаил Гуцериев, представители органов власти и здравоохранения. Также в празднике приняли участие звезды Первого канала и певец Филипп Киркоров, которые провели в этот день благотворительную акцию "Стань первым!".

© Фото предоставлено БФ "САФМАР" В церемонии открытия принял участие глава Удмуртской Республики Александр Бречалов © Фото предоставлено БФ "САФМАР" В церемонии открытия принял участие глава Удмуртской Республики Александр Бречалов

Центр включает шесть отделений, в том числе стационарное отделение на 80 мест для прохождения курсов реабилитации длительностью от 14 до 28 дней, а также отделение "Мать и дитя". В целом центр в год сможет принимать на лечение более 1600 детей и подростков — не только из Удмуртии, но и соседних регионов страны.

В новом медицинском центре будут проходить комплексную реабилитацию пациенты с инвалидностью в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. Для них оборудованы соляные шахты, гидромассажные ванны, бассейн, установлены современные тренажеры. Под наблюдением врачей дети будут посещать сеансы физиотерапии, принимать лечебно-оздоровительные души, заниматься иппотерапией.