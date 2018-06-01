В Санкт-Петербурге прошла благотворительная акция "Белый цветок"

В Международный день защиты детей, 1 июня, в Северной столице состоялась общегородская благотворительная акция "Белый цветок", организованная Детским хосписом Санкт-Петербурга.

Волонтеры на улицах города предлагали прохожим белые цветы, созданные руками петербургских школьников. Цветы раздавали бесплатно, но для желающих помочь вместе с цветком вручали открытку с перечнем способов помощи пациентам Детского хосписа.

Акция проходит не первый год, она стала новой традицией ‒ репликой дореволюционной благотворительной практики.

В этом году белые цветы дарили в 40 точках по всему городу, а также впервые на территории парка развлечений "Диво-остров", где можно было послушать концерт творческих коллективов и посетить мастер-классы по изготовлению цветов.