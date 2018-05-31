В России проводится флешмоб в поддержку детей с врожденным пороком сердца

В России проводится флешмоб в поддержку детей с врожденным пороком сердца

В России проводится флешмоб в поддержку детей с врожденным пороком сердца

Фонд "Детские сердца" запускает в сетях Instagram и Facebook флешмоб "Споем и спасем" в поддержку детей с врожденным пороком сердца. Как сообщили организаторы, для участия в акции необходимо выполнить простые шаги: подписаться на аккаунт @detis.ru в Instagram или detskieserdza на Facebook, спеть и записать любимую песню вашего детства; выложить ее в Instagram или Facebook в посте или сториз с хештегоми отметить трех друзей, которые смогут присоединиться к вокальному флешмобу, а также перевести любую сумму на помощь детям через СМС на номер 7195.

Свое участие во флешмобе подтвердили Алена Хмельницкая, Виктория Черенцова, Вика Гиссен, Сабрина Багирова, блогер Оксана Дмитрова и другие известные люди.

8 июня с помощью генератора случайных чисел будут определены победители, которым вручат очень полезные и нужные призы.