На форуме «Сообщество» обсудили неограниченные возможности инклюзивности

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На площадке форума "Сообщество" в Ханты-Мансийске состоялась дискуссионная секция "Неограниченные возможности инклюзивности", сообщает сайт Общественной палаты РФ.

Председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок затронула в своем выступлении тему инклюзии молодежи: "У нас существует движение "Молодые инвалиды", которое проводит различные мероприятия и встречи, в том числе на самом высоком уровне. Тем не менее в этой области существуют барьеры, которые пока не удалось преодолеть".

В качестве таких барьеров участники встречи отмечали как пассивность самих людей с инвалидностью, так и неготовность общества воспринимать их как полноценных, активных граждан.

По мнению заместителя председателя общественной организации "Когалымская городская федерация инвалидного спорта" Владислава Дзябко, в настоящее время важной целью является развитие профессионального спорта среди инвалидов, а также создание инфраструктуры, которая позволит проявить себя любому человеку с ограниченными возможностями здоровья.

В свою очередь руководитель самарского Инклюзивного клуба добровольцев Алексей Транцев рассказал о своей организации — первой в России инновационной общественной структуре, работа которой направлена на продвижение инклюзивного социального волонтерства.

О профессиональной занятости людей с инвалидностью рассказала Людмила Низамова, заместитель директора — начальник управления социальной поддержки и помощи ХМАО — Югры: "Этот вопрос стоит довольно остро. Нам необходима поддержка в организации центров реабилитации инвалидов, где на одной площадке будут обеспечены и медицинская помощь, и социальные услуги, предполагающие не только обслуживание, но и обучение людей различным навыкам".

Также Низамова напомнила о необходимости заполнения Федерального реестра инвалидов, который должен обновляться в режиме реального времени.