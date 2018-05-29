Игра, подарившая жизнь: киберспорт как средство реабилитации

Компьютерные игры, вопреки расхожим представлениям, могут повернуть жизнь человека и в позитивную сторону. Для многих людей с ограниченными возможностями киберспорт — хорошая возможность для социализации и самореализации. Например, человек, прикованный к инвалидному креслу, благодаря компьютерной игре, может начать выступать за свой любимый футбольный клуб, пусть и не на поле. Член общественного совета при министерстве Российской Федерации Станислав Бураков поделился своей историей с корреспондентом специального проекта РИА Новости "Социальный навигатор".

В 2007 году Станислав разбился на мотоцикле. Результатом аварии стал перелом позвоночника. Три месяца он провел в больнице, а затем его выписали домой.

"На тот момент я с трудом мог сидеть на кровати, не говоря уже о чем-то другом. Информации о людях со спинальными травмами тогда в интернете не было. Я оказался в некой прострации, лежал дома и не знал, что мне делать. Несмотря на это у меня не было депрессии, наоборот, у меня была твердая жизненная позиция. Мне хотелось приносить обществу пользу. Я себе сказал: машины времени нет. У меня есть такая вот ситуация, теперь мне надо найти из нее выход", — поделился воспоминаниями он.

Упорные тренировки

По словам Станислава, в Ярославле, где он тогда жил, реабилитационных центров не было, пришлось искать в других регионах. Через полгода поисков он нашел 40-ю больницу города Сестрорецка. Как отметил Станислав, ее реабилитационное отделение строилось для "афганцев", там были хорошие специалисты, которые работали еще с самого основания.

"Мы там пахали по полной. Это был огромный моральный и физический труд. Когда у тебя все болит и ничего не получается, очень сложно перебороть себя и продолжить двигаться вперед", — рассказал он.

Почти четыре года график Станислава выглядел следующим образом: 40 дней он проводил в реабилитационном центре, а затем месяц дома, так как организму нужен моральный и физический отдых. Однако тренировки не прекращались, просто их было чуть меньше. По словам Станислава, дома у него был оборудован целый спортзал: маты, шведские стенки и прочее.

Самой главной проблемой тех лет, как признался он, была острая нехватка общения с людьми. "У меня практически отсутствовала возможность выйти на улицу. Я жил в панельном доме с лифтом, но последние шесть ступенек на первом этаже самостоятельно преодолеть было не возможно. Для того, чтобы выйти на улицу просто подышать воздухом, нужно было кого-то просить. Да, я мог спокойно договориться с друзьями, если мне нужно было в больницу, но не мог же их постоянно дергать ради пяти минут на улице. Мне остро не хватало взаимодействия с обществом. Хотелось хотя бы просто выйти в магазин, купить хлеба, перекинуться парой стандартных фраз с продавцом", — поделился Станислав.

Виртуальное окно в реальную жизнь

По его словам, спасение было найдено в компьютерной игре. Из-за своей травмы Станислав не спал до четырех утра, поэтому по вечерам, после тренировок, он начал играть в известный шутер.

© Фото из личного архива Станислава Буракова Киберспорт стал для меня некой дверью в социальный лифт, куда я сел и поехал

"Мне понравилась эта игра, к тому же там был голосовой чат, который стал для меня моим окном в мир и общество. Можно было зайти на любой сервер, встретить новых людей, пообщаться с ними. В итоге там я нашел новых друзей. Мы стали вместе чаще играть, сделали команду, начали участвовать в соревнованиях, профессионально относится к игре. У нас появилась цель. Позже наше общение перешло на новый уровень, мы стали друзьями и начали общаться в живую", — рассказал Станислав.

Через какое-то время его команда начала играть в другую игру. Там они стали еще более успешными, выбились в профессиональную гильдию с мировым именем. Как отметил Станислав, ему даже удавалось зарабатывать на этом деньги, то есть виртуальный мир стал для него своего рода работой.

Вера в себя

"Благодаря компьютерным играм я понял, что могу приносить пользу обществу, а не просто прозябать, что я на что-то способен. Киберспорт стал для меня некой дверью в социальный лифт, куда я сел и поехал", — отметил он.

Сегодня Станислав живет в Санкт-Петербурге. Он преподает детям ментальную арифметику в специальных учебных центрах, проводит уроки понимания инвалидности в школах, занимается пауэрлифтингом, баскетболом на коляске, академической греблей, а также является общественным деятелем и членом общественного совета при министерстве Российской Федерации. И все благодаря компьютерной игре, которая вернула ему веру в себя.

"Сейчас я хочу максимально популяризировать адаптивный вейкборд — это направление экстремального вида спорта для людей с инвалидностью. Все вейкбордисты очень позитивные и жизнелюбивые люди. Погружать в это сообщество людей с инвалидностью просто необходимо. Сами знаете, у них бывают проблемы с жизнелюбием и позитивными эмоциями. Однако моя самая большая цель в жизни — создать семью, хочу детей. Пока я один, но это временно", — уверен Станислав.