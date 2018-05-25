Благотворительные фонды впервые получили собственную площадку на ПМЭФ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. На протяжении всех трех дней работы Петербургского международного экономического форума в этом году впервые будет работать стенд NPO LAB — площадка для нетворкинга и презентаций лидеров социальных преобразований в регионах России. Ее участники — крупнейшие благотворительные фонды и компании, осуществляющие социальные инвестиции, — привезли на крупнейший бизнес-форум технологии решения локальных социальных проблем и перспективные для партнерства проекты.

Проект организует социальная платформа фонда "Росконгресс", организатора ПМЭФ-2018. Прообраз NPO LAB уже был запущен фондом в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2018 года. В Санкт-Петербург же отбирались самые достойные тиражирования проекты и практики.

Итоговая программа включает более 70 презентаций по отдельным тематикам (образование и просвещение, здравоохранение и поддержка старшего поколения, культура и экология, инклюзивные проекты и новые технологии социальных практик), каждую из которых смогут увидеть все гости ПМЭФ-2018, а их в этом году ожидается более 15 000 человек из 70 стран.

Как ожидают организаторы, форум и площадка NPO LAB дадут мощный старт совместной работе по выстраиванию эффективной социальной экосистемы. Межсекторная работа над будущим филантропии не закончится вместе с ПМЭФ благодаря достигнутым договоренностям и подписанным соглашениям. Так, в рамках соглашения о партнерстве между ассоциацией грантодающих организаций "Форум доноров" и фондом "Росконгресс" уже запланировано проведение форсайт-сессии, посвященной перспективам развития российского благотворительного сектора.