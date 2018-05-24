Соревнования "Старты мечты. Ролики" пройдут в Ленинградской области

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. С 28 по 31 мая на территории горнолыжного комплекса "Охта Парк" состоятся вторые всероссийские "Старты Мечты. Ролики", сообщает пресс-служба НКО "Лыжи мечты". Это уникальные спортивные состязания, в которых участвуют люди с ограниченными возможностями, в том числе и инвалиды I и II группы.

В "Стартах мечты" соревнуются дети от пяти лет и подростки с такими диагнозами, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, полное или частичное нарушение слуха и зрения. Большинство участников имеет серьезные поражения опорно-двигательного аппарата.

По словам основателя и руководителя проекта Натальи Белоголовцевой, мамы особенного ребенка, "Старты мечты" дарят возможность детям и подросткам, которые из-за тяжелых заболеваний большую часть своей жизни вынуждены проводить в четырех стенах, почувствовать себя сильными, свободными, успешными. Реализованная "ситуация успеха" для многих из них станет новой ступенью в раскрытии физического и эмоционального потенциала, стимулом к качественному изменению и преобразованию жизни.

На соревнования приедут участники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Салехарда, Ханты-Мансийска, Снежинска, Сочи, Ижевска, Миасса, Таштагола, Тюмени, Улан-Удэ и Череповца. Всего в мероприятии примут участие 32 спортсмена.

Соревнования пройдут в трех номинациях:

• с поддержкой инструктора (2008 года рождения и младше, 2007 года рождения и старше);

• с помощью специализированного оборудования (2008 года рождения и младше, 2007 года рождения и старше);

• самостоятельно катающиеся (2008 года рождения и младше, 2007 года рождения и старше).