Хоккеисты национальной сборной России посетят детский онкологический центр

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Хоккеисты национальной сборной России 23 мая посетят главный детский онкологический центр столицы — Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева). Как сообщили в Русфонде, эта встреча пройдет в рамках проекта "Хоккей против рака".

Защитник сборной Богдан Киселевич и вратарь Илья Сорокин пообщаются с пациентами центра, расскажут им о хоккее и, конечно, вручат памятные подарки.

Российские хоккеисты принимают активное участие в проекте. В декабре 2017 года на Кубке Первого канала игроки национальной сборной вышли на раскатку в свитерах цвета лаванды с логотипом проекта, впоследствии свитера были выставлены на аукцион. Все полученные средства были направлены на борьбу против рака — в Национальный регистр доноров костного мозга. Особое значение имеют акции проекта, проходящие на территории онкоцентров, в которых принимают участие тяжелобольные пациенты, в том числе дети.