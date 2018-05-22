Благобегуны примут участие в "зеленом" марафоне "Бегущие сердца"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Благотворительный "зеленый" марафон "Бегущие сердца" стартует 27 мая и пройдет в 55 городах России, а также в Республике Беларусь и Казахстане. В Москве забег впервые начнется у стен Кремля на Васильевском спуске.

Второй год подряд партнером "зеленого" марафона "Бегущие сердца" становится фандрайзинговая платформа "Сделай!". Зарегистрировавшись на платформе, участник марафона может призвать своих друзей болеть за него и делать пожертвования в пользу фонда "Обнаженные сердца".

Сейчас в рамках "зеленого" марафона "Бегущие сердца" создано уже почти 60 поступков. В прошлом году возможностями частного фандрайзинга воспользовались 74 участника забега, и благодаря активности в соцсетях, поддержке единомышленников и болельщиков благобегуны собрали на 1 259 994 рубля.

В прошлом году "зеленый" марафон "Бегущие сердца" стал одним из самых эффективных спортивных благотворительных мероприятий, собрав рекордную сумму — 50 000 000 рублей. Все собранные средства были направлены на развитие проекта ранней помощи для маленьких детей с такими нарушениями развития, как аутизм, синдром Дауна и церебральный паралич.

В этом году средства будут направлены на продолжение работы служб ранней помощи для семей с особыми детьми, которые помогут им подготовиться к посещению детского сада и школы, дадут возможность жить такой же жизнью, как и их типично развивающиеся сверстники — заводить друзей и учиться новому. Родителям такие службы не просто дарят больше уверенности, но и дают знания о том, как они сами могут помочь своему ребенку.