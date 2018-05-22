В Москве наградили кинематографистов за фильмы о благотворительности

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Церемония награждения победителей третьего открытого кинофорума "Благотворительность в объективе" состоялась в Москве. Фестиваль ежегодно проводит благотворительный фонд "Шередарь".

На кинофорум было прислано 173 конкурсных работ — документальные и игровые короткометражные ленты, презентационные ролики и социальная реклама, телевизионные сюжеты и специальные репортажи. Из них жюри отобрало 44 финалистов, которых пригласили на трехдневную учебную программу в центр "Шередарь", где проходят реабилитационные программы для детей, перенесших тяжелые заболевания. Участники кинофорума приехали из разных регионов России, а также из Белоруссии и Таджикистана.

В рамках насыщенной программы состоялись встречи, на которых известные режиссеры, телевизионщики, операторы, актеры делились опытом и секретами мастерства с участниками кинофорума. Среди мастеров — кинорежиссеры Александр Баршак и Алексей Бурыкин, актеры и режиссеры Сергей Пускепалис и Александр Жигалкин, оператор-постановщик телеканала "Культура" Олег Кочубей и тележурналист и ведущий Илья Тарасов. Также в рамках кинофорума проходил просмотр фильмов участников и их обсуждение.

В последний день кинофорума состоялось объявление победителей. Оно прошло в зале легендарного кинотеатра "Иллюзион". Призы для награждения — коллекции своих книг и кинофильмов с автографами — предоставили народные артисты России, кинорежиссеры Карен Шахназаров, Владимир Хотиненко, Николай Бурляев, Владимир Бортко.

На закрытии кинофорума много говорили об уникальности этого проекта. О важности события для развития идей благотворительности сказали в своих обращениях к участникам и режиссеры Николай Бурляев и Карен Шахназаров, а также министр культуры России Владимир Мединский.

"Ваш смотр — это замечательная площадка, объединяющая деятелей кино и телевидения, волонтеров и представителей благотворительных организаций. Он позволяет лучше понять реальные потребности и проблемы людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, привлечь к ним широкое внимание общественности, помочь найти наиболее оптимальные пути их преодоления", — сказал Мединский.

Кинофорум развивается и приобретает форму образовательной платформы, считает кинорежиссер, член жюри и попечитель фонда Александр Баршак.

"В этом году программа была беспрецедентно насыщена творческими встречами и мастер-классами. И для нас большая радость делиться с вами своими знаниями, навыками, секретами", добавил он, обращаясь к участникам.

А один из победителей кинофорума, режиссер, инвалид-колясочник Владимир Рудак (Петрозаводск) назвал кинофорум "Благотворительность в объективе" лабораторией социального кино.

"Я уже второй раз здесь и буду приезжать снова и снова. Это очень важный и полезный для нас проект", — сказал он.