"Дому с маяком" исполнилось пять лет

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. 17 мая 2018 детский хоспис "Дом с маяком" отпраздновал пятилетие. Концерт в честь юбилея, который собрал подопечных и друзей организации, состоялся в Институте русского реалистического искусства. Перед гостями выступили Мариам и Армен Мерабовы, а также Екатерина Балыкбаева.

"Я очень рада, что благодаря работе хосписа за эти пять лет удалось забрать большое количество детей из больниц домой. Но главное не то, что они вышли и теперь сидят у себя в четырех стенах, а то, что они вышли и на улицу", — рассказала заместитель директора детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава.

Также она отметила, что несколько дней назад хоспис получил пачку бланков, а вместе с ними и право выписывать детям рецепты на морфин и другие обезболивающие наркотические препараты.

"Мы начали делать хоспис из-за смерти мальчика Жоры, который умер от рака и не мог получить обезболивающие препараты. Теперь мы точно можем сказать, что ни один ребенок в Москве и Московской области, обратившись в хоспис, не будет умирать от боли. Ни один ребенок не останется один в реанимации, если его родители хотят быть рядом", — подчеркнула Лида Мониава.

По ее словам, в 2018 году хоспис откроет стационар рядом со станцией метро "Новослободская". Также Лида Мониава призналась, что ей хотелось бы создать детский хоспис в Московской области, так как у "Дома с маяком" много подопечных именно оттуда.

"Хотим еще сделать отдельную службу для молодых взрослых, ребят от 18 до 25 лет. Это отдельная категория пациентов. Они сняты с учета в детских больницах, с детской соцзащиты. Они больше не могут обращаться к тем врачам, которые их лечили всю жизнь. Им особенно сложно. Мы хотим помогать им переходить из детского возраста во взрослый", — добавила она.